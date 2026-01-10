;

El Claro Arena será una caldera: la UC asegura el 70% del estadio lleno en sus partidos de local en 2026

Cruzados confirmó que se agotaron todos los abonos disponibles para la temporada 2026.

Javier Catalán

La Universidad Católica cerró de buena manera la temporada 2025 y gran parte del crecimiento del equipo dirigido por Daniel Garnero vino acompañado de la inauguración del Claro Arena.

En los siete partidos que alcanzaron a disputar en el ex San Carlos de Apoquindo, los cruzados ganaron seis y apenas perdieron uno. Gran parte de esa racha se explicó por el ambiente que se vivió en el recinto.

Desde su estreno el 23 de agosto, en la victoria ante Unión Española, en todos los encuentros se ha contado con gran aforo en Las Condes, y todo parece indicar que esto se repetirá en 2026.

A través de sus redes sociales, la UC confirmó que “alcanzamos el objetivo de abonados para la temporada 2026. Lo anterior nos lleva, además, a informar que desde este lunes 12 de enero no habrá venta a público general, tras haber agotado el stock”.

Agradecemos a todos los cruzados que ya aseguraron su lugar en el Claro Arena para este año y esperamos, junto a ustedes, vivir muchas emociones cada vez que lleguemos a la nueva casa cruzada para alentar a la UC”, agregaron desde la precordillera.

Con esto, la Universidad Católica se asegura que su estadio contará con al menos un 70% de aforo en todos los partidos como local de la Liga de Primera, Copa de la Liga y la fase de grupos de la Copa Libertadores, es decir, 14.000 de las 20.000 personas disponibles.

