Papá de Andrés Caniulef habla por primera vez tras muerte del periodista: “Aquí no hay nada raro”

Eladio Caniulef rompió el silencio en medio del dolor y dejó un potente mensaje

La muerte de Andrés Caniulef continúa generando un profundo impacto en el mundo de la televisión chilena y, especialmente, en su entorno más cercano.

En medio del dolor y el recogimiento familiar, fue su padre, Eladio Caniulef, quien rompió el silencio y entregó las primeras palabras públicas tras la partida del periodista, en un mensaje breve, cargado de emoción y marcado por la necesidad de transmitir calma.

Afectado por el momento, el padre del comunicador se refirió al golpe que significó enfrentar la noticia y al difícil proceso que atraviesa la familia.

A las ocho ya sabíamos que había muerto. Entonces… y el dolor que nos tiene a nosotros… Dios quiera que todo… aquí no hay nada raro, así que todo bien, todo normal. Muchas gracias”, señaló Eladio Caniulef.

Las palabras del padre del periodista se conocen mientras continúan las despedidas públicas y privadas a Andrés Caniulef, figura ampliamente reconocida por su trayectoria en programas de espectáculos y su cercanía con el público.

En paralelo, se confirmó que el proceso fúnebre se desarrollará en un marco de sobriedad y respeto, tal como ha solicitado la familia. Desde el entorno cercano han reiterado que se trata de un momento íntimo, enfocado en la memoria y el legado del comunicador.

Andrés Caniulef falleció la noche del viernes 9 de enero, a los 48 años. Su partida no solo enluta a su familia, sino que también deja una huella profunda en la televisión chilena, donde su figura fue parte constante durante años.

