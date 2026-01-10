Adiós a Andrés Caniulef: confirman los detalles del funeral del periodista

La muerte de Andrés Caniulef generó un profundo impacto en el mundo de las comunicaciones y el espectáculo chileno. El periodista y rostro televisivo, reconocido por su cercanía, carisma y extensa trayectoria en programas de espectáculos, es despedido por familiares, amigos y colegas que han manifestado públicamente su pesar y admiración por su legado profesional y humano.

En medio del duelo, durante las próximas horas se llevará a cabo su despedida final, en una ceremonia marcada por la sobriedad y el recogimiento.

Cercanos al comunicador han transmitido que se trata de un momento especialmente sensible para su entorno más íntimo, por lo que el proceso fúnebre se ha concebido como un espacio de respeto, memoria y contención.

A través de una publicación oficial, Sendero confirmó la realización del funeral, expresando sus condolencias a la familia y destacando la huella que Andrés Caniulef dejó en los medios de comunicación chilenos.

El mensaje subraya su profesionalismo, pasión por comunicar y el cariño que generó tanto en quienes trabajaron con él como en el público que lo siguió durante años.

En ese contexto, se indicó que “la familia ha autorizado informar que su funeral se llevará a cabo este lunes 12 de enero a las 16:00 horas en Sendero San Bernardo".

Andrés Caniulef falleció la noche del viernes 9 de enero, a los 48 años, hecho que fue confirmado por su familia, quienes informaron que la causa fue un paro cardiorrespiratorio. Tras el deceso, personal policial realizó diligencias de rigor para descartar la intervención de terceros, sin que hasta ahora se hayan reportado antecedentes distintos.