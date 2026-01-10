;

Pablo Chill-E estalla tras homenaje a Víctor Jara en show de Bad Bunny en Chile: “La hipocresía de mi país”

El rapero chileno se emocionó en el Estadio Nacional, pero lanzó duros descargos por lo que calificó como “amarillismo”.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES - AGENCIA UNO

La primera de las tres noches de Bad Bunny en el Estadio Nacional no solo dejó un despliegue de hits, pirotecnia y euforia colectiva, sino también una polémica que se tomó las redes sociales.

El rapero chileno Pablo Chill-E reaccionó con dureza al homenaje que el artista puertorriqueño realizó a Víctor Jara durante el concierto, apuntando directamente contra público, calificando las reacciones como “amarillismo” e “hipocresía”.

En concreto, el momento ocurrió cuando uno de los músicos del puertorriqueño interpretó los acordes de El derecho de vivir en paz, provocando un canto masivo del público.

ADN

La escena fue especialmente significativa por el lugar: el Estadio Nacional, recinto que durante la dictadura militar fue utilizado como centro de detención y tortura, donde el propio Jara estuvo prisionero antes de ser asesinado.

Sin embargo, a través de su cuenta en X (ex Twitter), Pablo Chill-E, quien fue invitado a subir a “La Casita”, uno de los escenarios del show, reconoció la emoción que le generó el tributo, pero cuestionó el ambiente que se generó en torno a él.

“Bonito el homenaje a Víctor Jara por parte de Benito, estuve ahí y me emocioné, pero fueron sentimientos encontrados ya que el amarillismo brotó en el aire… En fin la hipocresía de mi país”, escribió el artista urbano.

El comentario rápidamente generó debate entre usuarios, la mayoría apoyando las palabras del artista urbano, sin embargo, cuestionamientos y ataques también aparecieron entres las réplicas a Chill-E.

En redes sociales, el momento fue ampliamente celebrado y viralizado, con miles de comentarios, destacando la sensibilidad del artista y su conexión con la historia chilena.

