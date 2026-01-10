;

VIDEOS. Escala polémica por conciertos de Bad Bunny: Ñuñoa recurre a la justicia por cierres de calles en el Estadio Nacional

Desde la productora apuntaron contra el alcalde Sebastián Sichel y aseguraron que aún esperan la respuesta con la alcaldía por el plan de seguridad.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

La realización de los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional abrió una fuerte controversia entre la Municipalidad de Ñuñoa y la productora a cargo del evento, Bizarro, luego de los extensos cierres de calles y veredas en sectores residenciales aledaños al recinto.

El conflicto escaló este fin de semana con la presentación de un recurso de protección por parte del municipio, que acusa vulneración al derecho al libre tránsito de los vecinos.

En concreto, el alcalde Sebastián Sichel informó que la acción judicial busca revertir una situación que, a su juicio, mantuvo a residentes “encerrados en sus casas o sin poder acceder a ellas” durante varios días.

Según el jefe comunal, las medidas de seguridad aplicadas en torno al estadio fueron arbitrarias y se adoptaron sin una coordinación adecuada con la municipalidad. “Es absurdo cómo se está administrando el Estadio Nacional. Urge que el municipio sea parte de estas decisiones”, afirmó.

Revisa también

ADN

Desde Ñuñoa detallaron que los cierres se ampliaron en al menos dos cuadras alrededor del recinto, generando dificultades para el desplazamiento cotidiano e incluso para el ingreso de servicios de emergencia.

¿Qué respondió Bizarro?

La respuesta de la productora no tardó en llegar. A través de la red social X, el director ejecutivo de Bizarro Entertainment, Daniel Merino, defendió los cierres argumentando razones de seguridad.

“Empatizo profundamente con los vecinos, pero los perímetros son necesarios para evitar incidentes graves ocurridos en el pasado”, sostuvo, apuntando además, al riesgo que representan mafias de reventa y comercio ambulante.

Merino aseguró que existieron reuniones previas con equipos municipales y que incluso se propuso implementar un sistema de enrolamiento para vecinos del sector, con credenciales que les permitieran circular sin restricciones, iniciativa que, según indicó, no obtuvo respuesta.

"Yo personalmente, me reuní con la administración pasada de su Municipio y con la actual (...) lamentablemente nunca recibimos respuesta de aquello ... Usted y su equipo tienen mi teléfono, y puedo pedir una reunión de Lobby cuando sea necesario“, cerró el director ejecutivo de la productora.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad