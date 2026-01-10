La realización de los conciertos de Bad Bunny en el Estadio Nacional abrió una fuerte controversia entre la Municipalidad de Ñuñoa y la productora a cargo del evento, Bizarro, luego de los extensos cierres de calles y veredas en sectores residenciales aledaños al recinto.

El conflicto escaló este fin de semana con la presentación de un recurso de protección por parte del municipio, que acusa vulneración al derecho al libre tránsito de los vecinos.

En concreto, el alcalde Sebastián Sichel informó que la acción judicial busca revertir una situación que, a su juicio, mantuvo a residentes “encerrados en sus casas o sin poder acceder a ellas” durante varios días.

Según el jefe comunal, las medidas de seguridad aplicadas en torno al estadio fueron arbitrarias y se adoptaron sin una coordinación adecuada con la municipalidad. “Es absurdo cómo se está administrando el Estadio Nacional. Urge que el municipio sea parte de estas decisiones”, afirmó.

Desde Ñuñoa detallaron que los cierres se ampliaron en al menos dos cuadras alrededor del recinto, generando dificultades para el desplazamiento cotidiano e incluso para el ingreso de servicios de emergencia.

Desde @MuniNunoa presentamos un recurso de protección por los cortes de calle durante el concierto de Bad Bunny. Además, le pedimos al nuevo Gobierno que el Municipio participe en la administración del Estadio Nacional, los vecinos de #Ñuñoa no pueden seguir sufriendo el impacto… pic.twitter.com/NsNrtYDy85 — Sebastián Sichel (@sebastiansichel) January 10, 2026

¿Qué respondió Bizarro?

La respuesta de la productora no tardó en llegar. A través de la red social X, el director ejecutivo de Bizarro Entertainment, Daniel Merino, defendió los cierres argumentando razones de seguridad.

“Empatizo profundamente con los vecinos, pero los perímetros son necesarios para evitar incidentes graves ocurridos en el pasado”, sostuvo, apuntando además, al riesgo que representan mafias de reventa y comercio ambulante.

Merino aseguró que existieron reuniones previas con equipos municipales y que incluso se propuso implementar un sistema de enrolamiento para vecinos del sector, con credenciales que les permitieran circular sin restricciones, iniciativa que, según indicó, no obtuvo respuesta.

"Yo personalmente, me reuní con la administración pasada de su Municipio y con la actual (...) lamentablemente nunca recibimos respuesta de aquello ... Usted y su equipo tienen mi teléfono, y puedo pedir una reunión de Lobby cuando sea necesario“, cerró el director ejecutivo de la productora.