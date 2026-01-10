“Parece un videojuego”: “gringa” queda en shock tras visitar un mall en Chile y su video se vuelve viral

Un video grabado en un centro comercial de Santiago volvió a poner a Chile en el centro de la conversación digital, luego de que una creadora de contenido estadounidense reaccionara con evidente asombro a la experiencia de recorrer un mall chileno.

La protagonista es @lagringanogringa, una “gringa-chilena” que suma más de 39 mil seguidores en TikTok, donde su registro supera las 250 mil reproducciones y acumula miles de “me gusta”.

“Estoy en un mall en Chile y siento que estoy en un videojuego porque es demasiado perfecto”, dice al inicio del video, mientras recorre el recinto visiblemente impactada.

La influencer, que es de Estados Unidos y ha vivido los últimos seis años en Italia, asegura que lo que ve “no es normal” para ella. “Mira la arquitectura, el diseño… no parece real, casi se siente como un parque de diversiones”, comenta, deteniéndose en detalles como escaleras mecánicas, pantallas gigantes, stands tecnológicos, incluido uno de Tesla, y espacios decorativos que describe como “capas sobre capas”.

En uno de los momentos más comentados, califica la experiencia como “más que Primer Mundo”, afirmando que el lugar “establece la barra” en comparación con centros comerciales de otros países.

“Estoy enamorada, esto es tan hermoso. En todos los lugares donde miro hay algo más que me sorprende”, añade, mientras sigue caminando por el mall.

El registro generó una avalancha de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios chilenos celebraron el elogio y aprovecharon de recomendar otros espacios similares, como MUT, Casa Costanera o distintos malls de Santiago y regiones. “Gracias por hacernos buena publicidad”, escribió un seguidor, mientras otros ironizaron con el clásico meme “Chile es el mejor país de Chile”.

No faltaron tampoco los comentarios críticos y sarcásticos, invitándola a conocer zonas más populares de la capital o recordándole que se trata de uno de los centros comerciales más lujosos del país. Aun así, el tono general fue de orgullo y sorpresa ante la mirada externa.