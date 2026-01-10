La emotiva despedida de Diego Mau, un joven mexicano que vivió varios meses en Santiago, se volvió viral en TikTok tras la publicación de un video marcado por el llanto, la nostalgia y un profundo agradecimiento a Chile.

Bajo el usuario @d1eg0mau, el creador de contenido compartió sus últimos días en el país y cerró su etapa con un mensaje que conmovió a miles de seguidores: “Gracias Chile por darme cuenta de lo lindo que es la vida”.

En otras imágenes, Diego aparece recorriendo por última vez lugares significativos de su rutina: su universidad, donde estudió durante seis meses, la casa de amigas, tiendas para comprar recuerdos y su propio hogar mientras empacaba.

“Estoy cerrando todo, y está bonito”, relata entre lágrimas, reconociendo que el proceso de despedida fue tan doloroso como necesario, es más, el video finaliza con un “día bonito, pero llorando mucho”, frase que resumió el tono de su adiós.

Durante su estadía, Mau destacó reiteradamente aspectos de la vida cotidiana en Chile que lo sorprendieron de forma positiva. Uno de los registros más comentados fue su reflexión sobre la seguridad, especialmente al usar transporte público de madrugada.

En un video grabado cerca de las dos de la mañana, relató que tomó un bus nocturno en Santiago y, pese a compartir el viaje con personas en situación de calle, nunca se sintió en peligro. “De verdad nunca me sentí inseguro, me sentí más inseguro en Argentina”, afirmó, comparación que generó amplio debate entre usuarios.

También dedicó varios registros a analizar el sistema de transporte público chileno, valorando la presencia de buses eléctricos, el pago integrado con la tarjeta Bip! y las condiciones de los vehículos.

Comparó el Metro de Santiago con el de Ciudad de México, destacando detalles como los vagones interconectados y las agarraderas, además de reflexionar sobre la inexistencia de vagones exclusivos para mujeres, una diferencia cultural que abrió conversación en redes.

La despedida de Diego Mau no pasó inadvertida. Comentarios como “no es un adiós, es un hasta pronto” y “Chile te espera cuando puedas volver” inundaron sus publicaciones, confirmando que su paso por el país dejó huella tanto en él como en quienes siguieron su historia.