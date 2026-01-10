;

VIDEOS. “Me sentí más seguro que en Argentina”: joven mexicano deja Chile con potentes reflexiones del país

Desde buses nocturnos hasta el Metro de Santiago, Diego Mau registró sus meses viviendo al sur de Latinoamérica.

Nelson Quiroz

CAPTURAS

CAPTURAS

La emotiva despedida de Diego Mau, un joven mexicano que vivió varios meses en Santiago, se volvió viral en TikTok tras la publicación de un video marcado por el llanto, la nostalgia y un profundo agradecimiento a Chile.

Bajo el usuario @d1eg0mau, el creador de contenido compartió sus últimos días en el país y cerró su etapa con un mensaje que conmovió a miles de seguidores: “Gracias Chile por darme cuenta de lo lindo que es la vida”.

@d1eg0mau

Te llevo en el corazón ❤️ y te recuerdo siempre con alegría 🥹 #chile #santiago #viaje #trend #mx

♬ Me va a costar omxrlxcx. - omxrlxcx

En otras imágenes, Diego aparece recorriendo por última vez lugares significativos de su rutina: su universidad, donde estudió durante seis meses, la casa de amigas, tiendas para comprar recuerdos y su propio hogar mientras empacaba.

“Estoy cerrando todo, y está bonito”, relata entre lágrimas, reconociendo que el proceso de despedida fue tan doloroso como necesario, es más, el video finaliza con un “día bonito, pero llorando mucho”, frase que resumió el tono de su adiós.

Durante su estadía, Mau destacó reiteradamente aspectos de la vida cotidiana en Chile que lo sorprendieron de forma positiva. Uno de los registros más comentados fue su reflexión sobre la seguridad, especialmente al usar transporte público de madrugada.

Revisa también

ADN

En un video grabado cerca de las dos de la mañana, relató que tomó un bus nocturno en Santiago y, pese a compartir el viaje con personas en situación de calle, nunca se sintió en peligro. “De verdad nunca me sentí inseguro, me sentí más inseguro en Argentina”, afirmó, comparación que generó amplio debate entre usuarios.

@d1eg0mau

Wey Santiago es top jajaa y segura… y dicen q antes era más imagínate #chile #vlog #intercambio #bus #noche

♬ original sound - Diego Mauricio

También dedicó varios registros a analizar el sistema de transporte público chileno, valorando la presencia de buses eléctricos, el pago integrado con la tarjeta Bip! y las condiciones de los vehículos.

Comparó el Metro de Santiago con el de Ciudad de México, destacando detalles como los vagones interconectados y las agarraderas, además de reflexionar sobre la inexistencia de vagones exclusivos para mujeres, una diferencia cultural que abrió conversación en redes.

La despedida de Diego Mau no pasó inadvertida. Comentarios como “no es un adiós, es un hasta pronto” y “Chile te espera cuando puedas volver” inundaron sus publicaciones, confirmando que su paso por el país dejó huella tanto en él como en quienes siguieron su historia.

@d1eg0mau

Amigos les juro que intentaré vivir acá un tiempo más 😔🇨🇱#latam #chile #santiago #trend

♬ original sound - Beka - Beka

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad