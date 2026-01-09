Everton saldrá de Chile para jugar un amistoso a días del inicio de la Liga de Primera 2026

Uno de los equipos que deberá mejorar su temporada respecto a lo realizado en 2025 es Everton, que, de no ser por el triunfo de la Universidad de Chile ante Deportes Iquique en la última fecha, habría descendido a la Primera B.

El cuadro de Viña del Mar ya trabaja bajo las órdenes de Javier Torrente de cara a la Liga de Primera 2026, en la cual debutará en la primera fecha frente a Unión La Calera.

Para llegar de la mejor manera al estreno en el torneo nacional, los “Ruleteros” confirmaron este viernes un partido amistoso internacional, a solo una semana del inicio de la competencia.

El domingo 25 de enero, Everton viajará hasta Callao, Perú, donde se verá las caras con Sport Boys en la tradicional “Noche Rosada” del elenco incaico, instancia en la que también estará en juego el Trofeo Lizárraga.

Este duelo de los “Oro y Cielo” se suma al ya agendado choque que disputarán ante Independiente de Avellaneda este martes 13 de enero, por la Serie Río de La Plata.