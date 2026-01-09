;

VIDEO. Leandro Fernández apunta contra Meneghini: “Al entrenador no le gusta que enganchen y yo engancho”

El ahora exdelantero de la Universidad de Chile apuntó contra el actual entrenador azul, luego de que este le comunicara que no sería tenido en cuenta para la temporada 2026.

Javier Catalán

Álvaro Choupay

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Este viernes, Leandro Fernández llegó hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago para regresar a su país y firmar como nuevo jugador de Argentinos Juniors, luego de confirmarse que no será tenido en cuenta por el nuevo cuerpo técnico de la Universidad de Chile.

Allí, el delantero de 34 años atendió a la prensa, donde se refirió a esta abrupta partida y dejó un potente mensaje para Francisco Meneghini.

Al ser consultado sobre si su relación con el club queda afectada producto de esta decisión, señaló: “No se rompe. El entrenador no quiso contar conmigo y me tuvieron que buscar una salida. Por suerte se consiguió rápido, así que tranquilo”.

Revisa también:

ADN

“Si bien ya tengo todo cerrado, tengo que llegar, hacerme la revisión médica y que todo esté bien para poder firmar. Contento por la nueva oportunidad que me dan, por el cariño de la gente de acá. La verdad es que me voy muy agradecido; triste, pero sé que puedo volver en cualquier momento y la gente me lo va a hacer sentir”, continuó sobre el nuevo paso en su carrera.

Acerca de los motivos que hicieron que “Paqui” le comunicara que no iba a jugar, respondió: “Al entrenador le gusta que no enganchen y yo engancho, es así. Esta profesión es así. Está en todo su derecho en la decisión que tomó y ojalá que tengan un gran 2026, porque tengo mucha gente a la que quiero mucho”.

Además, también se refirió a los rumores que insinuaban una mala relación con miembros del plantel. “Siempre fui buen compañero. He leído cosas por ahí que no me gustaron, son totalmente mentira. Si quieren, pueden consultar con quien quieran. El que me conoce sabe quién soy. Tengo un carácter que por ahí no le gusta a todos, pero siempre voy de frente y nunca por atrás”, aseguró.

La intención siempre va a estar de volver a una institución como la U. Fueron tres años hermosos, donde la pasé muy bien, fui de menos a más. No terminé tan bien como lo esperaba, pero la lesión del año pasado me jugó una mala pasada. Aun así, creo que relativamente tengo buenos números en la U”, cerró Leandro Fernández.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad