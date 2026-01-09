Este viernes, Leandro Fernández llegó hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago para regresar a su país y firmar como nuevo jugador de Argentinos Juniors, luego de confirmarse que no será tenido en cuenta por el nuevo cuerpo técnico de la Universidad de Chile.

Allí, el delantero de 34 años atendió a la prensa, donde se refirió a esta abrupta partida y dejó un potente mensaje para Francisco Meneghini.

Al ser consultado sobre si su relación con el club queda afectada producto de esta decisión, señaló: “No se rompe. El entrenador no quiso contar conmigo y me tuvieron que buscar una salida. Por suerte se consiguió rápido, así que tranquilo”.

“Si bien ya tengo todo cerrado, tengo que llegar, hacerme la revisión médica y que todo esté bien para poder firmar. Contento por la nueva oportunidad que me dan, por el cariño de la gente de acá. La verdad es que me voy muy agradecido; triste, pero sé que puedo volver en cualquier momento y la gente me lo va a hacer sentir”, continuó sobre el nuevo paso en su carrera.

Acerca de los motivos que hicieron que “Paqui” le comunicara que no iba a jugar, respondió: “Al entrenador le gusta que no enganchen y yo engancho, es así. Esta profesión es así. Está en todo su derecho en la decisión que tomó y ojalá que tengan un gran 2026, porque tengo mucha gente a la que quiero mucho”.

Además, también se refirió a los rumores que insinuaban una mala relación con miembros del plantel. “Siempre fui buen compañero. He leído cosas por ahí que no me gustaron, son totalmente mentira. Si quieren, pueden consultar con quien quieran. El que me conoce sabe quién soy. Tengo un carácter que por ahí no le gusta a todos, pero siempre voy de frente y nunca por atrás”, aseguró.

“La intención siempre va a estar de volver a una institución como la U. Fueron tres años hermosos, donde la pasé muy bien, fui de menos a más. No terminé tan bien como lo esperaba, pero la lesión del año pasado me jugó una mala pasada. Aun así, creo que relativamente tengo buenos números en la U”, cerró Leandro Fernández.