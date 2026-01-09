;

AUDIO. Era una de las revelaciones de la Primera B, pero sufrió una sanción por dopaje y no juega hace medio año: “Soy inocente”

Matías Retamal, jugador de 19 años perteneciente a Curicó Unido, conversó con ADN Deportes tras ser sancionado en julio por la Comisión Nacional de Control de Dopaje.

Sanción por dopaje en Curicó Unido

Un severo caso de dopaje afectó a mediados de 2025 a Curicó Unido. Matías Retamal, futbolista de 19 años, dio positivo por una sustancia que aumenta los niveles de testosterona en el cuerpo.

El joven jugador enfrenta desde el 22 de julio una investigación de la Comisión Nacional de Control de Dopaje (CNCD), la cual habría sido notificada vía correo electrónico, pero que, según se indica, no fue respondida oportunamente por el futbolista.

Retamal, quien arrojó positivo en un control realizado tras el partido ante Deportes Temuco el pasado 26 de abril, venía siendo titular en el “Curi” y había anotado dos goles en la Liga de Ascenso. ADN Deportes se puso en contacto con el atacante, quien acusa inocencia y apela a recetas médicas para poder volver a jugar profesionalmente.

Había estado enfermo esa semana. Está la receta médica, la papeleta médica también, indicando los medicamentos que tenía que tomar. Están las fechas y las firmas del doctor, y eso lo tenemos como prueba para presentarlo en la apelación y demostrar que soy inocente”, señaló el jugador.

Además, desde la familia del futbolista acusan una mala gestión comunicacional por parte de la CNCD, argumentando que no han recibido ninguna respuesta desde el aviso enviado en julio de 2025.

La madre de Retamal afirma que el caso de su hijo es injusto, asegurando que “mi hijo necesita volver a entrenar y retomar la actividad física. Ese es su anhelo, su futuro, lo que él quiere para su vida”, cerró.

