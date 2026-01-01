Manchester City pierde terreno en la pelea por el título de la Premier League / Matt McNulty

La Premier League prometía una jornada de Año Nuevo repleta de emociones, pero solo se quedó en los anuncios, considerando que apenas hubo goles en uno de los cuatro partidos agendados.

Uno de aquellos encuentros en los cuales faltaron tantos se desarrolló en el Stadium of Light, donde Sunderland resistió los embates del Manchester City.

Los “ciudadanos” pretendieron abrir la cuenta con un tanto de Bernardo Silva a los 7 minutos, pero fue anulado por offside. Luego, a los 18 minutos, Donnarumma fue crucial para atajar un bombazo de Brian Borbbey.

¡LE PUSO EL PECHO! Enorme atajada de Gigio Donnarumma a Brobbey, para evitar el 1-0 del Sunderland ante Manchester City.





En el segundo tiempo, Manchester City dominó y tuvo chances claras, como un disparo desviado por Omar Alderete cuando Matheus Nunes tenía arco despejado a los 69 minutos; y un remate al palo de Josko Gvardiol cuatro minutos más tarde.

EL PARAGUAYO ALDERETE, EL BOMBERO DEL SUNDERLAND PARA EVITAR EL 1-0 DE LOS CITIZENS.





Dada la impericia del Manchester City, el Arsenal terminó celebrando pues, con la igualdad ante el Sunderland, los londinenses le sacaron cuatro puntos de ventaja en la cima de la Premier League.