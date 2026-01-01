;

VIDEOS. Manchester City pierde terreno en la pelea por el título de la Premier League

Los “ciudadanos” no pudieron vulnerar al Sunderland.

Carlos Madariaga

Manchester City pierde terreno en la pelea por el título de la Premier League

Manchester City pierde terreno en la pelea por el título de la Premier League / Matt McNulty

La Premier League prometía una jornada de Año Nuevo repleta de emociones, pero solo se quedó en los anuncios, considerando que apenas hubo goles en uno de los cuatro partidos agendados.

Uno de aquellos encuentros en los cuales faltaron tantos se desarrolló en el Stadium of Light, donde Sunderland resistió los embates del Manchester City.

Revisa también:

ADN

Los “ciudadanos” pretendieron abrir la cuenta con un tanto de Bernardo Silva a los 7 minutos, pero fue anulado por offside. Luego, a los 18 minutos, Donnarumma fue crucial para atajar un bombazo de Brian Borbbey.

En el segundo tiempo, Manchester City dominó y tuvo chances claras, como un disparo desviado por Omar Alderete cuando Matheus Nunes tenía arco despejado a los 69 minutos; y un remate al palo de Josko Gvardiol cuatro minutos más tarde.

Dada la impericia del Manchester City, el Arsenal terminó celebrando pues, con la igualdad ante el Sunderland, los londinenses le sacaron cuatro puntos de ventaja en la cima de la Premier League.

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad