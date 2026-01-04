Este domingo, el Real Betis de Manuel Pellegrini no pudo celebrar en su visita al Estadio Santiago Bernabéu y sufrió una dura derrota por 5-1 ante el Real Madrid, en un duelo válido por la fecha 18 de La Liga de España.

La apertura del marcador llegó rápidamente gracias a Gonzalo García, quien rompió el cero a los 20′ y luego volvió a convertir a los 50′ para encaminar la victoria del equipo de Xabi Alonso.

El tercer tanto del cuadro merengue fue obra de Raúl Asencio (56′), mientras que Cucho Hernández (66′) descontó para el Betis, poniendo una pizca de ilusión en el equipo del “Ingeniero”.

Sin embargo, en los minutos finales del partido, Gonzalo García (82′) concretó su triplete y Fran García (90+3’) selló el triunfo de los locales, que siguen a la caza del líder Barcelona en la parte alta de la tabla.

Con este resultado, Real Madrid se ubicó en el segundo lugar de La Liga con 45 puntos, a cuatro del elenco catalán que suma 49. En tanto, Real Betis se mantuvo sexto con 28 unidades, en puestos de clasificación a la Conference League y a nueve de la zona de Champions.

Revisa los goles del triunfo del Real Madrid ante el Betis

¡NO ESTÁ KIKI, PERO SI ÉL! Gonzalo García aprovechó el gran centro de Rodrygo y marcó el 1-0 del Real Madrid ante Betis.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/STs2hH1pz1 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 4, 2026





¡QUE GOLAZO DE GONZALO GARCÍA! ZAPATAZO INFERNAL Y DOBLETE DEL DELANTERO PARA EL 2-0 DEL MADRID ANTE BETIS.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/of5hGv8yL1 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 4, 2026





¡ESTO YA ES GOLEADA! Asencio entró libre y conectó un cabezazo espectacular para el 3-0 del Real Madrid vs. Betis.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6RF3LMiIPh — SportsCenter (@SC_ESPN) January 4, 2026





¡GOLAZO DE CUCHO PARA DESCONTAR! Hernández gambeteó dos veces a Courtois y marcó el 1-3 del Betis vs. Real Madrid.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/bFYWmMLH2C — SportsCenter (@SC_ESPN) January 4, 2026





¡OTRO GOLAZO Y HAT-TRICK! GONZALO GARCÍA TIRÓ EL TACAZO Y MARCÓ SU TRIPLETE PARA EL 4-1 DEL MADRID ANTE BETIS.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DLOJNDSSnI — SportsCenter (@SC_ESPN) January 4, 2026