VIDEOS. Dura caída para Pellegrini: el Betis es goleado en su visita al Real Madrid y pierde terreno en La Liga

El equipo del “Ingeniero” sufrió una contundente derrota en el Santiago Bernabéu.

Bastián Lizama

Este domingo, el Real Betis de Manuel Pellegrini no pudo celebrar en su visita al Estadio Santiago Bernabéu y sufrió una dura derrota por 5-1 ante el Real Madrid, en un duelo válido por la fecha 18 de La Liga de España.

La apertura del marcador llegó rápidamente gracias a Gonzalo García, quien rompió el cero a los 20′ y luego volvió a convertir a los 50′ para encaminar la victoria del equipo de Xabi Alonso.

El tercer tanto del cuadro merengue fue obra de Raúl Asencio (56′), mientras que Cucho Hernández (66′) descontó para el Betis, poniendo una pizca de ilusión en el equipo del “Ingeniero”.

Sin embargo, en los minutos finales del partido, Gonzalo García (82′) concretó su triplete y Fran García (90+3’) selló el triunfo de los locales, que siguen a la caza del líder Barcelona en la parte alta de la tabla.

Con este resultado, Real Madrid se ubicó en el segundo lugar de La Liga con 45 puntos, a cuatro del elenco catalán que suma 49. En tanto, Real Betis se mantuvo sexto con 28 unidades, en puestos de clasificación a la Conference League y a nueve de la zona de Champions.

Revisa los goles del triunfo del Real Madrid ante el Betis





