Mientras Colo Colo no se decide, “Popín” Castro aparece en el radar de otro club del fútbol chileno

Producto de su extraordinaria temporada, Daniel “Popín” Castro, delantero de Deportes Limache, es uno de los nombres más codiciados en el mercado de transferencias del fútbol chileno.

Los 17 goles que anotó el atacante en 2025 defendiendo a los “Tomateros” hicieron que Colo Colo posara sus miradas en él para reforzar su ataque en reemplazo de Salomón Rodríguez. Sin embargo, la lentitud a la hora de negociar les estaría pasando la cuenta y ahora aparece otro destino para el goleador.

Según pudo saber ADN Deportes, Castro es una de las opciones que maneja la Universidad Católica para potenciar su delantera. Eso sí, no aparece como la primera alternativa para la gerencia deportiva.

Como bien te hemos contado en este medio, Cruzados mantiene a Eduard Bello como su principal candidato para cerrar la zona ofensiva del plantel, aunque las negociaciones con Barcelona de Guayaquil se han tornado más complejas de lo esperado.

En caso de no asegurar la continuidad del venezolano, la UC sí tomaría en cuenta la opción de “Popín”, para luego ocupar su último cupo de extranjero en un defensor central o un “9” para acompañar a Fernando Zampedri, posiciones que Daniel Garnero habría solicitado reforzar.