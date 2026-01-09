;

VIDEO. Se convirtió en el fichaje más caro de la historia del fútbol sudamericano y los hinchas ya lo “apretaron”

“Estamos necesitando un título. Tú no vas a ser igual a otros que vinieron”, le dijeron los hinchas brasileños a Gerson, quien fue comprado desde el Zenit por más de 30 millones de dólares.

Javier Catalán

Capturas: @gui_alvesc

El mercado brasileño volvió a demostrar que el poder monetario de sus clubes está en un nivel imposible de igualar para el resto de América.

Cruzeiro, que en el Brasileirao 2025 terminó en el tercer lugar, por detrás de Flamengo y Palmeiras, acaba de concretar el fichaje más caro de la historia del fútbol sudamericano.

El cuadro de Minas Gerais repatrió desde el Zenit de Rusia a Gerson por un monto de 32 millones de dólares, superando los 30 millones que pagó Palmeiras para contratar a Vitor Roque desde el Barcelona.

Gerson arribó a Brasil y ya fue “apretado” por los hinchas

El seleccionado brasileño llegó este viernes a Belo Horizonte, donde una multitud de hinchas del Cruzeiro lo recibió con bombos y platillos, aunque no todo fueron cordialidades para el ex Flamengo.

“Estás representando a 11 millones de hinchas. Estamos necesitando un título. Tú no vas a ser igual a otros que vinieron. Tú tienes la capacidad de darnos un título”, le dijo un fanático cara a cara, mientras le apretaba la mano y lo miraba a los ojos, en una imagen que no tardó en viralizarse en redes sociales.

