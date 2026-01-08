;

Atención Chile: la tremenda noticia que entregó Flamengo para ver los partidos de Erick Pulgar totalmente gratis

El “Mengão” anunció que transmitirá por su canal de YouTube todos los partidos que dispute como local en el fútbol brasileño.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Buda Mendes

Flamengo se ha convertido en uno de los equipos más dominantes de Sudamérica en el último tiempo, y su intención es seguir creciendo tanto en el continente como a nivel mundial.

El último campeón de la Copa Libertadores anunció este jueves que, a partir de 2026, retransmitirá de forma gratuita y a través de su canal de YouTube todos los partidos que dispute como local en el fútbol brasileño.

Esta iniciativa del club donde milita Erick Pulgar nace como una estrategia para seguir expandiendo su presencia global, generar un mayor vínculo con sus hinchas en el extranjero y atraer nuevos fanáticos desde distintas partes del mundo.

Los encuentros del “Mengão” por el Campeonato Carioca y el Brasileirao podrán ser vistos por todos quienes no se encuentren en Brasil, siendo el primero de ellos este domingo 11 de enero ante Portuguesa RJ, por el torneo estadual.

Además, Flamengo dispondrá de dos tipos de transmisiones: una en portugués y otra en español, con el objetivo de que el público latinoamericano y los hispanohablantes tengan una mejor experiencia siguiendo al equipo.

