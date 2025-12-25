;

Colo Colo choca con la realidad del mercado: rechazan su oferta por una figura del torneo

Los albos habrían intentado reforzarse con Daniel Castro, pero Deportes Limache no aceptó la propuesta por el bajo monto ofrecido.

Colo Colo choca con la realidad del mercado: rechazan su oferta por una figura del torneo

Colo Colo intenta seguir moviéndose en el mercado de fichajes, pero el limitado presupuesto de Blanco y Negro sigue siendo un punto en contra para sumar refuerzos.

Si bien ya cerraron la llegada de Matías Fernández Cordero, este arribó como agente libre tras finalizar contrato con Independiente del Valle, por lo que el club no tuvo que desembolsar dinero por su traspaso.

Sin embargo, según informó La Tercera, uno que sí intentaron fichar a punta de billetera fue Daniel “Popín” Castro, delantero de Deportes Limache, pero la respuesta fue negativa.

De acuerdo al citado medio, la oferta de los albos fue de 250 mil dólares para los “Tomateros”, más un sueldo cercano a los 15 millones de pesos mensuales para el atacante, propuesta que fue rechazada de inmediato por ambas partes.

“Popín” Castro fue uno de los mejores atacantes de la temporada 2025, anotando 17 goles entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile, lo que hizo que su cotización subiera de forma considerable.

Además, el delantero aún cuenta con dos años completos de contrato vigente, por lo que si Colo Colo quiere contar con él para la temporada 2026, deberá mejorar sustancialmente su oferta.

