Anuncian corte de luz en Santiago para este viernes 9 de enero: estas serán las 6 comunas afectadas
Desde Enel detallaron las calles específicas en que se producirá la interrupción del suministro.
Durante esta jornada, Enel anunció un nuevo corte de luz para 6 comunas de la región Metropolitana.
La interrupción en el suministro se producirá este viernes 9 de enero y se debe a una serie de trabajos programados por la compañía con el objetivo de mejorar el servicio.
En concreto, las comunas que se verán afectadas con el corte de luz, son: Macul, San Miguel, Quinta Normal, Vitacura, Huechuraba y Lampa.
¿Dónde será el corte de luz?
Enel especificó cuáles son los lugares en donde se producirá el corte. A continuación el detalle:
- Macul: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- San Miguel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Quinta Normal: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Vitacura: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Huechuraba: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Lampa: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
