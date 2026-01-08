;

Anuncian corte de luz en Santiago para este viernes 9 de enero: estas serán las 6 comunas afectadas

Desde Enel detallaron las calles específicas en que se producirá la interrupción del suministro.

Javiera Rivera

Cables de luz

Cables de luz / Pablo Ovalle Isasmendi

Durante esta jornada, Enel anunció un nuevo corte de luz para 6 comunas de la región Metropolitana.

La interrupción en el suministro se producirá este viernes 9 de enero y se debe a una serie de trabajos programados por la compañía con el objetivo de mejorar el servicio.

En concreto, las comunas que se verán afectadas con el corte de luz, son: Macul, San Miguel, Quinta Normal, Vitacura, Huechuraba y Lampa.

¿Dónde será el corte de luz?

Enel especificó cuáles son los lugares en donde se producirá el corte. A continuación el detalle:

  • Macul: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • San Miguel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Quinta Normal: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Vitacura: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Huechuraba: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Lampa: desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.


