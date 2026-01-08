¿Tocas la bocina al conducir un auto? Esta es la multa económica a la que te arriesgas si incumples la ley

Conducir un vehículo en Chile implica una serie de responsabilidades, entre ellas, seguir rigurosamente la Ley de Tránsito.

En ese contexto, es probable que en más de una ocasión te hayas percatado que muchos conductores utilizan constantemente la bocina de sus autos.

Ya sea para saludar a un conocido, advertir un posible riesgo en la vía o para ahuyentar a un animal, los conductores suelen tocar el claxon.

No obstante, el uso indiscriminado de la bocina puede ser motivo para una multa económica, según señala la normativa vigente.

La multa por tocar la bocina en Chile

De acuerdo al artículo 34 de la Ley de Tránsito, tanto en los túneles como en las zonas urbanas está prohibido “el uso de cualquier aparato sonoro de que estén provistos los vehículos”, señala el sitio especializado Autofact.

Se señala que solamente se puede usar la bocina “para prevenir un accidente y sólo en el caso de que su uso fuere estrictamente necesario”.

En concreto, según lo señalado la falta está tipificada como leve, por lo que conlleva una multa que puede ir desde 0,2 UTM a las 0,5 UTM.

Dicho de otra forma, la sanción económica partiría en los $13.950 hasta los $34.875, de acuerdo al valor de la UTM de enero del 2026.