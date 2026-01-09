;

Indignación por muerte de tiburón en El Quisco: fue sacado del mar por turistas para tomarse fotos

El alcalde de la comuna, José Jofré, aseguró que usarán las cámaras de vigilancia para identificar a los involucrados.

Ruth Cárcamo

Capturas

Capturas

Lo que inició como una escena de curiosidad veraniega terminó en un acto que generó indignación. Un tiburón mako murió tras ser manipulado por turistas en la Playa Los Corsarios, en El Quisco, región de Valparaíso.

Lo anterior quedó registrado en videos que se viralizaron en redes sociales. En las imágenes se observa al animal siendo retirado del agua, levantado en brazos y exhibido mientras varias personas posan para fotografías.

Según la información recabada posteriormente, el tiburón falleció después, presumiblemente producto del tiempo que permaneció fuera de su hábitat natural, consignó 24 Horas.

Revisa también

ADN

Municipio anuncia sanción

El alcalde de El Quisco, José Jofré, calificó el hecho como un acto de “irresponsabilidad”, y señaló que se usarán las cámaras de vigilancia para identificar a los involucrados.

“Tenemos la comuna llena de cámaras de vigilancia, tenemos más de 300 cámaras, y le vamos a hacer un seguimiento para que ojalá los podamos encontrar, para que haya una sanción ejemplificadora”, dijo el jefe comunal, consignó T13.

Finalmente, aseguró que los antecedentes serán entregados a la Fiscalía “para poder llegar rápido a estas personas y que no ocurra nunca más”.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad