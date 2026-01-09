Indignación por muerte de tiburón en El Quisco: fue sacado del mar por turistas para tomarse fotos

Lo que inició como una escena de curiosidad veraniega terminó en un acto que generó indignación. Un tiburón mako murió tras ser manipulado por turistas en la Playa Los Corsarios, en El Quisco, región de Valparaíso.

Lo anterior quedó registrado en videos que se viralizaron en redes sociales. En las imágenes se observa al animal siendo retirado del agua, levantado en brazos y exhibido mientras varias personas posan para fotografías.

Según la información recabada posteriormente, el tiburón falleció después, presumiblemente producto del tiempo que permaneció fuera de su hábitat natural , consignó 24 Horas.

Municipio anuncia sanción

El alcalde de El Quisco, José Jofré, calificó el hecho como un acto de “irresponsabilidad”, y señaló que se usarán las cámaras de vigilancia para identificar a los involucrados.

“Tenemos la comuna llena de cámaras de vigilancia, tenemos más de 300 cámaras , y le vamos a hacer un seguimiento para que ojalá los podamos encontrar, para que haya una sanción ejemplificadora”, dijo el jefe comunal, consignó T13.

Finalmente, aseguró que los antecedentes serán entregados a la Fiscalía “para poder llegar rápido a estas personas y que no ocurra nunca más”.