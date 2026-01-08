;

Delincuentes intentan robar sucursal BancoEstado frente al Congreso Nacional en Valparaíso

Los antisociales forzaron el acceso durante la madrugada, pero no lograron llegar a las bóvedas. Carabineros realiza un amplio operativo y revisa cámaras de seguridad.

Nelson Quiroz

Gonzalo Pérez

01:40

Un intento de robo afectó durante la madrugada de este jueves a una sucursal de ServiEstado del BancoEstado, ubicada en avenida Argentina con calle San José, a metros del Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso.

El hecho quedó al descubierto cerca de las 7:30 horas, cuando trabajadores del recinto advirtieron que las puertas de acceso se encontraban rotas y forzadas, dando aviso inmediato a Carabineros.

De acuerdo con la información preliminar entregada por personal policial, habrían sido dos hombres quienes intentaron ingresar al banco con la finalidad de acceder a la zona de las bóvedas. Sin embargo, el delito no logró concretarse, por lo que el hecho fue catalogado como un robo frustrado.

A esta hora, Carabineros de Valparaíso mantiene un amplio operativo en el sector, con personal trabajando tanto al interior de la sucursal afectada como en el entorno cercano.

Por instrucción del Ministerio Público, efectivos especializados realizan el levantamiento de pruebas y el análisis de las cámaras de seguridad del banco, además de registros audiovisuales de recintos y calles aledañas.

Las imágenes captadas por los sistemas de vigilancia son clave para establecer la dinámica del intento de robo y la identidad de los responsables, quienes se dieron a la fuga antes de concretar el ilícito. Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas ni de especies sustraídas desde la sucursal.

El procedimiento policial se desarrolla en una zona de alta concurrencia y relevancia institucional, debido a su cercanía con el Congreso Nacional, lo que motivó un despliegue reforzado de seguridad durante la mañana.

Carabineros continuará con las diligencias investigativas en coordinación con la Fiscalía, mientras se evalúan los daños ocasionados en el inmueble y se refuerzan las medidas de seguridad del recinto bancario.

