Hombre chino se lanza desde un tercer piso para evitar detención durante megaoperativo de la PDI en barrio Meiggs

El hecho ocurrió en un edificio de calle Sazié, en el marco de una investigación internacional por estafas y lavado de activos mediante criptomonedas, que involucra a una banda acusada de defraudar más de US$210 millones.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

9 de enero de 2026/SANTIAGOLa Policía de Investigaciones (PDI) allanó durante la mañana, dos edificios de calle Sazie, en el barrio Meiggs, en el marco de una investigación internacional que involucra a una banda de ciudadanos chinos, los cuáles realizarían estafas por medio de criptomonedas. En el edificio de la imagen, un ciudadano chino involucrado se lanzó desde el tercer piso intentando escapar de la policía. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

9 de enero de 2026/SANTIAGO La Policía de Investigaciones (PDI) allanó durante la mañana, dos edificios de calle Sazie, en el barrio Meiggs, en el marco de una investigación internacional que involucra a una banda de ciudadanos chinos, los cuáles realizarían estafas por medio de criptomonedas. En el edificio de la imagen, un ciudadano chino involucrado se lanzó desde el tercer piso intentando escapar de la policía. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Un ciudadano de nacionalidad china se lanzó desde el tercer piso de un edificio ubicado en calle Sazié, en el barrio Meiggs, para evitar ser detenido durante un allanamiento de la Policía de Investigaciones (PDI) realizado la madrugada de este viernes.

El hecho se produjo mientras detectives ingresaban a un departamento como parte de un amplio operativo nacional e internacional contra una red dedicada a estafas y lavado de activos a través de criptomonedas.

Según se informó en el lugar por Contigo en la Mañana de CHV, el sujeto, un hombre de aproximadamente 45 años, se encontraba al interior del inmueble cuando personal de la PDI ejecutaba la orden de entrada y registro.

Al advertir la presencia policial, el individuo se asomó por una ventana lateral y se lanzó al vacío, cayendo sobre la rampa de acceso al estacionamiento del edificio. Desde la policía se precisó que “la persona se arrojó por decisión propia” y que, al momento del salto, “no estaba aún en calidad de detenido”.

ADN

El allanamiento se realizó en un sector donde reside mayoritariamente población de origen chino, lo que quedó en evidencia por los carteles con caracteres orientales visibles en el acceso a los edificios. Uno de ellos señala, en chino y español, que toda visita ajena a la comunidad debe registrarse en conserjería.

De acuerdo con información policial, el operativo permitió la detención de al menos dos ciudadanos chinos en ese punto y otro más en un edificio cercano, mientras que el hombre que cayó desde el tercer piso quedó bajo custodia policial tras ser auxiliado. En uno de los procedimientos, la PDI incautó computadores, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos tecnológicos que serán clave para la investigación.

Uno de los aspectos más relevantes del caso es la colaboración directa del FBI. Según se detalló, la investigación se origina a partir de antecedentes entregados por la agencia estadounidense, luego de detectar que la banda, liderada por cuatro ciudadanos chinos, habría estafado principalmente a ciudadanos norteamericanos mediante sofisticadas operaciones financieras con criptomonedas.

