VIDEO. “Volvieron a sus nidos”: así fue el rescate de los polluelos de gaviota lanzados desde azotea en Maitencillo

Los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) encontraron a las aves en un domicilio del sector.

Ruth Cárcamo

Capturas

Capturas

En las últimas horas se confirmó que fueron encontrados con vida los polluelos de gaviota arrojados por una pareja desde la azotea del Condominio Entre Lomas, en Maitencillo.

El caso quedó captado en un video que muestra a un hombre lanzando las aves, mientras que una mujer espanta a las gaviotas adultas. El registro rápidamente se viralizó en redes sociales.

Ante esto, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, informó que dio aviso a la Delegación Presidencial, al SAG y al Senapred, agregando que “como municipio estamos presentando todos los antecedentes de carácter jurídico para la responsabilidad que recae en estas personas”.

“Volvieron a sus nidos”

De esta forma, personal del SAG se trasladó al lugar y encontró a los polluelos con vida en un domicilio del sector, en buenas condiciones de salud, quedando bajo resguardo.

A través de un video compartido en Instagram, Pet Sitter Maitencillo (dedicado al cuidado de perros y gatos) mostró el estado en que fueron halladas las aves y cómo fue la revisión. En los comentarios de la publicación, indicó que “volvieron a sus nidos”.

Revisa aquí el video de los polluelos de gaviota:

