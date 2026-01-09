;

Gilberto Gil vuelve a Chile con su gira de despedida Tempo Rei: precios desde 15.000 pesos

Uno de los artistas brasileños más importantes de la historia llegará a Chile con “TEMPO REI”, gira de despedida.

Gilberto Gil vuelve a Chile con su gira de despedida Tempo Rei: precios desde 15.000 pesos

Gilberto Gil vuelve a Chile con su gira de despedida Tempo Rei: precios desde 15.000 pesos / THIAGO GOMES

El último show en Chile de un emblema de la música latinoamericana: el cantante y compositor brasileño Gilberto Gil llegará a nuestro país con “TEMPO REI”, gira de despedida de su ilustre carrera que comenzó masivamente en la década de 1960.

Con más de 70 álbumes y nueve premios Grammy, Gil ha sido una figura central en la modernización de la música popular brasileña, fusionando estilos como el rock, reggae, bossa nova y samba, y contribuyendo al movimiento del tropicalismo junto a Caetano Veloso y Gal Costa.

Uno de sus aportes es reinventar su sonido a lo largo de los años, incorporando diversas influencias y creando un catálogo que refleja la rica cultura brasileña. “TEMPO REI” evoca su historia personal: su encarcelamiento durante la dictadura militar, su rol como ministro de Cultura y su reconocimiento académico.

Su legado incluye himnos como Aquele Abraço, símbolo de resistencia frente a la dictadura militar, y Andar com Fé, una celebración de la esperanza y la espiritualidad. A estos se suman clásicos como Esperando na Janela, Drão, Refazenda, Palco y Expresso 2222, todos reconocidos por su riqueza melódica y lírica.

“TEMPO REI” será una celebración inmersiva de su legado musical, con una gran banda compuesta en gran parte por su familia, que promete una experiencia emocional y sensorial en torno al concepto del tiempo, un tema recurrente en su obra.

Uno de los puntos llamativos es que las entradas parten desde los 15.000 pesos en tribuna, a lo que hay que sumarle el cargo por servicio. El ticket más caro cuesta $120.000.

El espectáculo, producido por Lotus, comenzará a las 21:00 y se realizará el sábado 7 de marzo en el Movistar Arena. Las entradas están disponibles en Puntoticket.

Los precios:

