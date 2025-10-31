Gilberto Gil reprograma su concierto de despedida en Chile: esta es la nueva fecha y así funcionará la devolución

El legendario músico brasileño Gilberto Gil anunció la reprogramación de su esperado concierto en Chile, originalmente fijado para el 4 de noviembre de 2025.

Según informó Lotus a través de un comunicado oficial, el cambio responde a la participación de Gil en la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), evento que se realizará en su natal Brasil y donde el artista fue invitado a cumplir un rol destacado.

La gira Tempo Rei marca el cierre de una trayectoria de más de seis décadas, en las que Gilberto Gil se consolidó como uno de los grandes íconos de la música popular brasileña.

Figura esencial del movimiento tropicalista junto a Caetano Veloso y Gal Costa, el artista fusionó ritmos como el samba, la bossa nova, el reggae y el rock, dando forma a un sonido que trascendió fronteras.

Además de su legado musical —con más de 70 discos publicados y nueve premios Grammy—, Gil es reconocido por su compromiso político y social. Fue ministro de Cultura entre 2003 y 2008, impulsando políticas que democratizaron el acceso al arte en Brasil.

En esta gira de despedida, el músico se presenta acompañado por una banda integrada principalmente por miembros de su familia, en un espectáculo íntimo y emotivo que recorre los distintos momentos de su carrera.

¿Cuándo es la nueva fecha?

En concreto, la nueva fecha quedó agendada para el 7 de marzo de 2026 en el Movistar Arena. Los tickets adquiridos para la fecha original seguirán siendo válidos para la nueva presentación.

Sin embargo, quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución total del monto —incluido el cargo por servicio— entre el 3 y el 16 de noviembre a través de Puntoticket.

El concierto de marzo promete ser una celebración de su legado artístico y una última oportunidad para que el público chileno despida a uno de los más grandes exponentes de la música latinoamericana.