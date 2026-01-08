Elvis Festival Chile: dobles oficiales del ‘Rey del Rock and Roll’ recorrerán ciudades con un show cargado de magia

Elvis Presley, uno de los cantantes más populares y exitosos de la historia, sigue vigente a casi 49 años de su fallecimiento, con un legado imborrable en la música a nivel global.

Hoy, en el día de su natalicio, te contamos sobre un evento especial en el que los chilenos podremos disfrutar de sus grandes canciones interpretadas por destacados artistas que intentan recrear sus actos.

Se trata de ‘Elvis Festival Chile’, una gira que recorrerá varias ciudades del centro y sur del país durante mayo de este 2026, ofreciendo una experiencia única para los fanáticos.

La producción promete ser algo más que un simple concierto tributo: es la reconstrucción de la magia del ‘Rey del Rock and Roll’ en su estado más puro. Además, cuenta con el aval nada más y nada menos que de Priscilla Presley, viuda del cantante.

El Festival reúne a los mejores intérpretes del legado de Elvis, artistas que han sido elegidos año tras año en los festivales oficiales de Memphis, Tennessee y Tupelo, Mississippi, ganando la certificación de dobles oficiales otorgada por Graceland.

Los elegidos han perfeccionado su arte hasta alcanzar un nivel de personificación extraordinario, sin descuidar ni el más mínimo detalle y son acompañados con un equipo de músicos profesionales especializados en esta disciplina.

Los artistas que traen de vuelta a Elvis Presley, esta vez en una gira especial por Chile, son:

Ben Thompson (Reino Unido): Ultimate Elvis Champion 2018 en Graceland. Actuó en Blade Runner 2049 .​

(Reino Unido): Ultimate Elvis Champion 2018 en Graceland. Actuó en .​ Diogo Di Light (Brasil): Campeón Mundial 2017 en Memphis. Figura top en concursos oficiales.​

(Brasil): Campeón Mundial 2017 en Memphis. Figura top en concursos oficiales.​ Cote Deonath (EE. UU.): Ultimate Elvis Champion 2023, con más de 35 premios y productor de festivales globales.​

(EE. UU.): Ultimate Elvis Champion 2023, con más de 35 premios y productor de festivales globales.​ Riley Jenkins (EE. UU.): Tennessee Dynamite, Grand Champion Nashville 2025 y Top 5 Graceland 2024.​

Fechas y ciudades del Festival

El Elvis Festival 2026 se presentará en las siguientes ubicaciones:

7 de mayo - Teatro Municipal de Curicó, 20:00 horas.

- Teatro Municipal de Curicó, 20:00 horas. 8 de mayo - Casino de Colchagua, Santa Cruz, 21:00 hrs..

- Casino de Colchagua, Santa Cruz, 21:00 hrs.. 9 de mayo - Aula Magna UFRO, Temuco, 21:00 hrs..

- Aula Magna UFRO, Temuco, 21:00 hrs.. 10 de mayo - Casino Marina del Sol de Chillán, 19:30 hrs..

- Casino Marina del Sol de Chillán, 19:30 hrs.. 14 de mayo - Casino de Talca, 20:00 hrs..

- Casino de Talca, 20:00 hrs.. 16 de mayo - Teatro CorpArtes, Las Condes, Santiago, 20:00 hrs..

- Teatro CorpArtes, Las Condes, Santiago, 20:00 hrs.. 17 de mayo - Teatro Municipal de Viña del Mar, 19:00 hrs..

Además, en medio de dicha agenda, el 15 de mayo se realizará una presentación especial en el Casino Gran Arena Monticello de San Francisco de Mostazal a las 20:30 horas.

En dicha oportunidad, Ben Thompson interpretará en vivo todo el álbum Aloha from Hawaii de 1973. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.

En tanto, las entradas para el resto de las presentaciones están disponibles en Passline.