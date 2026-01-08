;

Festival Internacional Jazz Fest Tongoy 2026: tres jornadas de música y arte se toman la costa durante este fin de semana

Conoce todos los detalles del gran evento musical en la región de Coquimbo.

Festival Internacional Jazz Fest Tongoy 2026: tres jornadas de música y arte se toman la costa durante este fin de semana

Las costas de la Región de Coquimbo se preparan para vivir un evento especial al ritmo de buena música y sensaciones únicas en jornadas cargadas de arte.

Los sonidos afroamericanos y europeos, mezclados con ese toque estadounidense originado en Nueva Orleans se tomarán Tongoy este fin de semana para una instancia inolvidable cargado de arte y sensaciones.

Se trata del Festival Internacional Jazz Fest Tongoy 2026, una cita que promete tres jornadas de show en vivo, arte y cultura frente al mar.

El espacio, que se ha consolidado como un referente del verano, combinará talento nacional e internacional y contará con la conducción del músico Walter Contreras, conocido por su labor en La Carpa del Diablo.

El Fest también busca fortalecer la identidad cultural local. Durante los tres días se realizarán actividades complementarias como pintura en vivo con Arte Tongoy, la Expo Diaguita y Arqueología, además de muestras de libros y poesía contemporánea.

El escenario principal estará ubicado en la Playa Grande, donde el público podrá disfrutar de presentaciones gratuitas a partir de las 17:00 horas desde el viernes 9 al domingo 11 de enero de este 2026.

Cartelera

La apertura del festival, el viernes 9, estará marcada por nombres de renombre dentro de la escena local e internacional, como Christian Gálvez Orgán Trío, la Big Band Universidad de La Serena, el conjunto británico Transatlántico Sexteto, además de Eneida Trío, Medina’s Band y La Bandita de León.

El sábado 10 será el turno de artistas invitados de Argentina y Grecia, con las actuaciones de Bi Jazz Band y Alexandros Tefarikis, quienes compartirán escenario con agrupaciones chilenas como Crisol Big Band, Rodrigo Iter y la Rumbatería de Chile, Colapso y Old Spice.

El fin de fiesta llegará el domingo 11 con una Jam Session en la Plaza Pizarro a partir de las 19:00 horas, donde los músicos del festival se reunirán en un espacio de improvisación abierta, fiel al espíritu libre del jazz.

Las actividades principales se desarrollarán en el Paseo Borde Costero - Playa Grande, privilegiado escenario natural para disfrutar de los atardeceres tongoyinos.

El festival es patrocinado por la Municipalidad de Coquimbo, el Departamento de Cultura y la Delegación Tongoy; organizado por el Grupo Cultural J.T.U..

