;

Presidente Boric dice que hablará con Kast para que las decisiones sobre la reconstrucción en Viña del Mar se tomen “en conjunto con los dirigentes”

El Mandatario señaló que los vecinos de los sectores afectados por los incendios “no quieren volver a partir de cero”.

Ruth Cárcamo

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

El Presidente Gabriel Boric se trasladó hasta la ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso, para sostener un encuentro con dirigentes vecinales de los sectores damnificados por los incendios.

En su discurso, el jefe de Estado aseguró que “hemos estado permanentemente dándole seguimiento, tratando de apretar las tuercas, mejorando la institucionalidad para mejorar los procesos de reconstrucción en Chile”.

Revisa también

ADN

“Es muy legítimo tener críticas respecto a un gobierno (...), pero yo les quiero transmitir a las autoridades que vendrán, y esto lo conversaré personalmente con el Presidente electo, que es muy importante que en un proceso de reconstrucción, que ha costado tanto, las decisiones que se tomen por parte del gobierno entrante se hagan en conjunto con los dirigentes”, añadió.

“Independiente de las diferencias políticas”

En esa línea, el Mandatario sostuvo que “es importante que lo que se ha avanzado no se pierda, porque lo que nos transmiten los vecinos es que no quieren volver a partir de cero”.

“Y acá hay políticas que tienen que entenderse como políticas de Estado. Entonces, independiente de las diferencias políticas, es importante que los procesos de reconstrucción tengan continuidad y el trabajo con los dirigentes se mantenga”, cerró.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad