Presidente Boric dice que hablará con Kast para que las decisiones sobre la reconstrucción en Viña del Mar se tomen “en conjunto con los dirigentes”

El Presidente Gabriel Boric se trasladó hasta la ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso, para sostener un encuentro con dirigentes vecinales de los sectores damnificados por los incendios.

En su discurso, el jefe de Estado aseguró que “hemos estado permanentemente dándole seguimiento, tratando de apretar las tuercas, mejorando la institucionalidad para mejorar los procesos de reconstrucción en Chile”.

“Es muy legítimo tener críticas respecto a un gobierno (...), pero yo les quiero transmitir a las autoridades que vendrán, y esto lo conversaré personalmente con el Presidente electo , que es muy importante que en un proceso de reconstrucción, que ha costado tanto, las decisiones que se tomen por parte del gobierno entrante se hagan en conjunto con los dirigentes”, añadió.

“Independiente de las diferencias políticas”

En esa línea, el Mandatario sostuvo que “es importante que lo que se ha avanzado no se pierda, porque lo que nos transmiten los vecinos es que no quieren volver a partir de cero”.