Chica reality se confiesa: “Me gusta de todo. Me he comido hasta obesos con la pi... chica”

Durante el capítulo más reciente de El Secreto Final, el reality de Diego González, Rubí Galusky se “confesó”.

En el programa web, la exparticipante de ¿Volverías con tu ex? ha hecho muy buenas migas con Junior Playboy y en medio de eso habló.

“¿Te digo algo? Yo me he comido de todo. Yo he sido chica Arsmate, como también he sido put.. gratis y lo digo ante todo Chile.

“Anduviste con Gary Medel”, interrumpió el creador del hit Desayunior.

“Para dar gratis, mejor andar cobrando y eso lo aprendí de Adriana Barrientos”, señaló Camila Briceño (nombre real).

“Ahora yo me dedico a la página (de contenido para adulto) y no lo hago con cualquiera. Tiene que estar verificado, con exámenes y todo. Es eso o andar de gratis”, añadió.

“Pero te gustan los feos, por porfiados”, encaró Playboy.

“Me gusta de todo. Me he comido hasta obesos con la pirula chica”, contó Rubí.

“Quedaron locos porque no están acostumbrados al mundo de la putería. Pero, al final, va a terminar siendo normal (...) hay que acostumbrarse a lo que viene. Estamos en el año 2026 ya, y todo lo que viene ahora va a ser para un futuro de bien para todos”, concluyó.