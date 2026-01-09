;

Chica reality se confiesa: “Me gusta de todo. Me he comido hasta obesos con la pi... chica”

Rubí Galusky habló.

Javier Méndez

Chica reality se confiesa: “Me gusta de todo. Me he comido hasta obesos con la pi... chica”

Durante el capítulo más reciente de El Secreto Final, el reality de Diego González, Rubí Galusky se “confesó”.

En el programa web, la exparticipante de ¿Volverías con tu ex? ha hecho muy buenas migas con Junior Playboy y en medio de eso habló.

¿Te digo algo? Yo me he comido de todo. Yo he sido chica Arsmate, como también he sido put.. gratis y lo digo ante todo Chile.

“Anduviste con Gary Medel”, interrumpió el creador del hit Desayunior.

Revisa también:

ADN

“Para dar gratis, mejor andar cobrando y eso lo aprendí de Adriana Barrientos”, señaló Camila Briceño (nombre real).

Ahora yo me dedico a la página (de contenido para adulto) y no lo hago con cualquiera. Tiene que estar verificado, con exámenes y todo. Es eso o andar de gratis”, añadió.

“Pero te gustan los feos, por porfiados”, encaró Playboy.

“Me gusta de todo. Me he comido hasta obesos con la pirula chica”, contó Rubí.

Quedaron locos porque no están acostumbrados al mundo de la putería. Pero, al final, va a terminar siendo normal (...) hay que acostumbrarse a lo que viene. Estamos en el año 2026 ya, y todo lo que viene ahora va a ser para un futuro de bien para todos”, concluyó.

Revisa el capítulo completo a continuación:

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad