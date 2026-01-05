“Para mí eres un perkin, te paso por los coc...”: revelan origen de feroz pelea entre Loco Rene y Junior Playboy

Junior Playboy y Rene Puente protagonizaron un nuevo conflicto en el reality El Secreto Final, disponible en YouTube.

De hecho, parte del clip se había viralizado en las promociones del programa de Diego González en redes sociales; ahora se reveló el motivo.

Todo ocurrió en el capítulo 3 del registro que reúne a distintos influencers de la fauna digital chilena.

“Oye Rene, ¿me tienes mala?, ¿estás enojado conmigo?, ¿tienes envidia por los hueones de la tele?, ¿sientes que te voy a quitar tu público?”, cuestionó el otrora participante de 40 o 20.

“Porque no te he hecho nada”, sumó.

Todo era tranquilidad para el “Loco René” mientras se comía un pancito y tomaba té, hasta que subió de cero a cien para responder.

“Yo soy el más viral de Chile, chuchetu...”, aseguró el creador de contenido.

Playboy preguntó a quién le había ganado y, luego, aseguró que su canción Desayunior fue más relevante para el arte en Chile que el hit Dos Shipitia. “Estuvo por cuatro años tocando, papá”, indicó.

El “Tío René” se acercó como para lanzar un golpe, hasta que le asestó uno en la mejilla.

“Para mí eres un perkin (...) no te voy a respetar, te paso por los coc... Porque aparte de enfermo eres envidioso", sentenció Junior.

La furia de Rene siguió y le pegó nuevamente. Segundos después llegó el Dr. Makigero para calmar la situación y pedir mayor humildad.

“Ahora baja los humitos. Anda a pedir disculpas como verdadero hombre, no más. Era”, señaló Marcianeke, otro miembro del elenco.

Junior amenazó con irse del espacio, asegurando que lo había amenazado incluso con un cuchillo.

Minutos más tarde, el dúo habló como caballeros para arreglar la situación e incluso hubo beso.

Carlitos Run también opinó: hizo un llamado a no pelear y a querer harto al prójimo, con “todo el corazón”.