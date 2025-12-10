Camila Briceño, más conocida como Rubí Galusky, recientemente destapó un supuesto encuentro sexual con un importante futbolista de la Universidad Católica. Fue durante su paso en Elo Podcast, que la modelo fue consultada por las celebridades con las que había compartido en el pasado.

Aunque la exchica reality optó por no mencionar la identidad del deportista, sí ofreció una serie de pistas bastante específicas sobre quién sería este misterioso galán de la UC. Las claves detalladas por la creadora de contenido apuntaron a un jugador que es chileno, posee un pasado en el equipo argentino Boca Juniors, y en la actualidad, pertenece al plantel del equipo cruzado.

Además, afirmó que el deportista cuenta con 38 años y es padre de cuatro hijos, dos de los cuales son gemelos. A pesar de que ella mantuvo el silencio sobre su nombre, los indicios apuntan directamente hacia el “Pitbull”, Gary Medel.

La modelo, conocida por su participación en Palabra de Honor y su actual trabajo en la plataforma Arsmate, entregó detalles del supuesto coito con el mediocampista. “Cuando estuve con él en una camioneta con tres amigos de él, y duró menos que un candy. Creo que se puso nervioso... Que lo fueran a pillar”, confesó la creadora.

Desde la cuenta de Instagram de Elo Podcast citaron a la modelo, señalando que ella dijo: “Estuve con un jugador de Fútbol, tiene 38 años, jugó en Boca Juniors y ahora en La Católica, tiene 4 hijos y dos son gemelos, no digo el nombre y apellido porque no lo quiero delatar”.

Actualmente, Camila Briceño se encuentra ocupada con el rodaje del último reality show de Diego González. El elenco de este proyecto incluirá a otros nombres reconocidos del espectáculo chileno como Junior Playboy, Marcianeke, Flaitiano y Carlitos Run, entre otros.