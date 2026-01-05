;

“Está muerto en televisión hace años, nadie lo pesca, nadie lo quiere (...) escoria de Chile”

Duras palabras contra Junior Playboy.

Javier Méndez

“Está muerto en televisión hace años, nadie lo pesca, nadie lo quiere (...) escoria de Chile”

Junior Playboy y Reina de Chile (Brandon Zúñiga) protagonizaron un feo encontrón durante un nuevo capítulo del reality El Secreto Final, de Diego González.

Los influencers se agarraron del moño mientras estaban en una embarcación en el litoral central. “No te conozco”, lanzó Los Labios de Chile.

Junior, respondió, le dijo envidioso y pidió respeto ante sus 15 años de trayectoria desde que saltó a la fama en 40 o 20 de Canal 13. “Eres un pollo peleando con un gallo”, definió el autor del hit Desayunior.

“Muchos pollos quieren pelear conmigo”, cantó el rostro de 40 años desde el otro lado del bote.

“¿Quién quiere pelear contigo? Si nadie te pesca. Hiciste el ridículo allá arriba y nadie te pesco", señaló Zúñiga en referencia a una performance vivida minutos antes donde Junior bailó y jugó.

¿Por qué eres tan resentido? (...) ¿Por qué hablas con tanta rabia? Yo no te he hecho nada", quiso saber Playboy.

¡Así hablo yo y soporta!“, contestó el joven.

“Hijo, no es para tanto”, intervino el Dr. Makigero. En comentarios lo creyeron digno del Premio Nobel de la paz. “No somos nadie, somos todos personas”, sumó rato después.

“Gracias a Diego González que le dio una vitrina. Está muerto en televisión hace años, nadie lo pesca, nadie lo quiere. Los productores le hacen el asco porque no sirve. Que lo sepa", arremetió Reina.

Junior le dijo que se parecía a Popín y que tenía un kilo de maquillaje encima.

“Escoria de Chile, Junior”, remató.

