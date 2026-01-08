Este jueves Arsenal y Liverpool midieron fuerzas en un duelo válido por la fecha 21 de la Premier League de Inglaterra.

La cita prometía ser el partido de la jornada, considerando que el actual líder liguero se enfrentaba al campeón vigente del torneo.

El “amargo” empate entre Arsenal y Liverpool

No obstante, lo que se pensaba que sería una lluvia de goles, se convirtió en todo lo contrario.

Comenzando el partido, ambas escuadras mostraron sus armas, siendo el Arsenal el que se mostró más dominante, al menos durante la primera mitad del compromiso.

Al minuto 26′ en un contragolpe los “Reds” estuvieron cerca de adelantarse en el marcador, pero el travesaño salvó el arco que defiende David Raya.

¡¡¡NO SE PUEDE CREER LO QUE SE PERDIÓ LIVERPOOL!!! ¡¡INCREÍBLE JUGADA EN EL ÁREA DE ARSENAL!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 8, 2026

Tras la clara chance del Liverpool, las escuadras se repartieron la posesión de balón lo que restó del primer tiempo.

Al minuto 65′, el neerlandés Frimpong tuvo una clara oportunidad de gol, pero no logró conectar con el atacante alemán, Florian Wirtz.

¡¿QUÉ HIZO FRIMPONG?! El neerlandés no se animó a pegarle al arco, dio el pase atrás y desperdició una chance clarísima de Liverpool.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 8, 2026

Cuando el partido estaba por terminar, el defensor central del Arsenal, Gabriel Magalhaes, tuvo el triunfo de los “Gunners” en sus manos, pero le erró al arco.

¡¡GABRIEL MAGALHAES SE PERDIÓ EL TRIUNFO DE ARSENAL EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 8, 2026

De tal forma, Arsenal y Liverpool repartieron puntos y terminaron el duelo de la jornada en un empate 0-0.

Pese al empate, los dirigidos por Mikel Arteta se mantienen primeros de la Premier League, aventajando al Manchester City por 6 puntos.

El próximo partido del Arsenal será ante el Porstmouth, por la Fa Cup, este domingo 11 de enero. Por su parte, el Liverpool se medirá ante el Barnsley en el mismo certamen el próximo lunes 12 de enero.