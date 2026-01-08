En una nueva versión del derbi de Madrid, esta vez por la Supercopa de España, Real Madrid y Atlético volvieron a brindarnos un clásico lleno de roce y polémicas.

Pero lejos de alguna infracción vehemente, la verdadera tangana en Yeda se formó por un feo gesto de Diego Simeone hacia Vinícius Júnior, en plena disputa del encuentro.

En un momento, cuando el extremo brasileño recibe el balón por la banda izquierda, el “Cholo” comenzó a gritarle: “Te va a echar Florentino (el presidente del Real Madrid), acuérdate”, en repetidas ocasiones.

"Te va a echar Florentino, te va a echar. Acordate lo que te digo": El picante cruce entre Cholo Simeone y Vinicius en pleno partido.pic.twitter.com/TBSpApk3xn — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 8, 2026

Ante esto, el futbolista “merengue” no respondió y solo avisó al árbitro de la situación, pero el verdadero momento de tensión se dio cuando el formado en Flamengo fue sustituido.

Al levantarse el cartel que indicaba el dorsal de Vinícius, desde el estadio comenzaron a pifiarlo, como ha venido ocurriendo en algunos encuentros producto de su bajo nivel. Frente a esto, Simeone volvió a dirigirse a él, haciendo el gesto de que escuchara lo que estaba pasando. Ahora sí, el brasileño y parte del staff del Real Madrid respondieron, generándose una pequeña tangana en la zona de los banquillos.

Finalmente, los “merengues” se quedaron con el encuentro y avanzaron a la final contra el FC Barcelona. Vinícius, que dentro del campo no reaccionó, sí lo hizo fuera de él, comentando en una publicación de Instagram: “Has perdido otra eliminatoria”, escribió el brasileño, acompañado de emojis con ojos llorosos.