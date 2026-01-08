;

VIDEOS. “Florentino te va a echar”: la frase del “Cholo” Simeone a Vinícius que encendió el derbi de Madrid por Supercopa

El entrenador del Atlético de Madrid intentó sacar al brasileño de sus casillas, pero finalmente el Real Madrid logró avanzar a la final del certamen.

Javier Catalán

En una nueva versión del derbi de Madrid, esta vez por la Supercopa de España, Real Madrid y Atlético volvieron a brindarnos un clásico lleno de roce y polémicas.

Pero lejos de alguna infracción vehemente, la verdadera tangana en Yeda se formó por un feo gesto de Diego Simeone hacia Vinícius Júnior, en plena disputa del encuentro.

En un momento, cuando el extremo brasileño recibe el balón por la banda izquierda, el “Cholo” comenzó a gritarle: “Te va a echar Florentino (el presidente del Real Madrid), acuérdate”, en repetidas ocasiones.

Ante esto, el futbolista “merengue” no respondió y solo avisó al árbitro de la situación, pero el verdadero momento de tensión se dio cuando el formado en Flamengo fue sustituido.

Al levantarse el cartel que indicaba el dorsal de Vinícius, desde el estadio comenzaron a pifiarlo, como ha venido ocurriendo en algunos encuentros producto de su bajo nivel. Frente a esto, Simeone volvió a dirigirse a él, haciendo el gesto de que escuchara lo que estaba pasando. Ahora sí, el brasileño y parte del staff del Real Madrid respondieron, generándose una pequeña tangana en la zona de los banquillos.

Finalmente, los “merengues” se quedaron con el encuentro y avanzaron a la final contra el FC Barcelona. Vinícius, que dentro del campo no reaccionó, sí lo hizo fuera de él, comentando en una publicación de Instagram: “Has perdido otra eliminatoria”, escribió el brasileño, acompañado de emojis con ojos llorosos.

