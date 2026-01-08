Naves extraterrestres y posible Tercera Guerra Mundial: las alertas de Baba Vanga por lo que podría pasar en 2026

Baba Vanga, reconocida mundialmente por sus visiones de eventos globales, sigue manteniendo vigencia y una considerable verosimilitud a casi 30 años de su muerte.

Cada inicio de año, sus predicciones vuelven a ganar espacio y tomar relevancia entre la ciudadanía a nivel mundial, manteniendo expectativas por lo que se pueda cumplir, sobre todo en aquellas visiones más negativas.

Para este 2026 hay dos vaticinios que llaman la atención de forma particular entre la ciudadanía, ya que están relacionados con temáticas contingentes y de interés siempre muy especial.

Por una parte, la búlgara fallecida en 1996 indicó que en noviembre de 2026 una nave espacial extraterrestre ingresaría a la atmósfera de la Tierra. Aunque no detalló las intenciones de sus ocupantes.

Esta profecía gana relevancia ante el aumento de reportes de Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés) durante la última década, además de todo el debate que encendió el objeto 3I/ATLAS, aunque todo haya quedado en simples especulaciones.

Hay que tener en cuenta que sus principales devotos vinculan estas visiones a presagios previos ya ‘acertados’ como los ataques del 11 de septiembre y la pandemia de COVID-19, aunque carecen de verificación empírica.

Sin embargo, la otra premonición, mucho más terrenal, tiene mayor fuerza en estos momentos, ya que habla del estallido de la Tercera Guerra Mundial durante los próximos meses, algo que se viene hablando desde hace un buen tiempo.

Tensiones que involucran a grandes potencias, la posición que ha adoptado Estados Unidos, eventuales movimientos de China o Rusia y otras tensiones globales mantienen un escenario propicio para que esto pueda ocurrir.

La clarividente también advirtió que la humanidad se acercaba a un punto de no retorno, donde reconocería haber “ido demasiado lejos”, enfocado en dilemas éticos y avances tecnológicos que alterarían las relaciones sociales de forma irreversible.

Profecías futuras

Baba Vanga delineó un calendario de eventos apocalípticos y transformaciones:

2028 : Exploración de Venus como fuente de energía.

: Exploración de Venus como fuente de energía. 2033 : Derretimiento de casquetes polares y elevación drástica del nivel del mar.

: Derretimiento de casquetes polares y elevación drástica del nivel del mar. 2076 : Expansión del comunismo a nivel mundial.

: Expansión del comunismo a nivel mundial. 2170 : Sequía masiva devastadora.

: Sequía masiva devastadora. 3005 : Guerra contra una civilización marciana.

: Guerra contra una civilización marciana. 3797 : Abandono de la Tierra por inhabitable.

: Abandono de la Tierra por inhabitable. 5079: Fin del mundo.

Precisión cuestionada

Como es de esperarse, no todas sus predicciones se cumplieron: falló al vaticinar que Barack Obama sería el último presidente de EE. UU., una Tercera Guerra Mundial en 2010 o la llegada alienígena en un evento deportivo de 2025.

Estas inexactitudes subrayan el carácter especulativo de sus visiones, promovidas mayoritariamente por seguidores sin respaldo oficial.