Agente del ICE mata a una mujer en Minneapolis durante operativo y Donald Trump responsabiliza a la “izquierda radical”

Este miércoles 7 de enero de 2026 se registró un nuevo tiro en Estados Unidos que tuvo como consecuencia una víctima fatal, en el que además estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El hecho ocurrió en Minneapolis, cerca de East 34th Street y Portland Avenue, zona con alta presencia de comunidades inmigrantes, donde existía un importante rechazo a las operaciones federales.

En medio de un operativo, una mujer de 37 años estaba interrumpiendo el tránsito con su auto y la salida del ICE. Fue entonces cuando algunos agentes se acercaron, ella puso el vehículo en marcha y uno de los hombres disparó sin pensarlo directamente en su cabeza.

Como suele ocurrir en este tipo de casos, hay versiones encontradas, que tienen por un lado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el lado ‘oficial’ del Gobierno y su contraparte representada por líderes locales y la ciudadanía.

Los residentes, representantes de la ciudad y una parte no menor en redes sociales (también a nivel internacional), acusan un actuar desmedido e injustificado por parte del oficial.

Incluso, el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, se refirió con bastante decisión y dureza al tema, exigiendo la salida del Servicio de Minneapolis alegando que están “sembrando el caos en nuestras calles”.

Incluso, califica como “una estupidez” la afirmación de que el tiroteo a la mujer fue en defensa propia, un punto planteado por el DHS y las versiones del oficialismo.

Así, con una nueva polémica en torno al ICE, que en esta oportunidad deja a una mujer fallecida de nacionalidad estadounidense y ajena al operativo, se abre una discusión que pasa al plano político donde el propio Presidente de Estados Unidos tomó cartas.

La versión de Trump

Donal Trump, Presidente de EE. UU., no tardó en referirse al tema y a través de redes sociales entregó una opinión y versión de los hechos que, lejos de calmar los ánimos con versiones oficiales, aviva las asperezas.

El mandatario mencionó el caso está siendo estudiado, tal y como corresponde para seguir adelante con los trámites necesarios, esperando poder esclarecer los hechos conforme lo dicte la justicia.

Asimismo, tomando otra narrativa más allá de lo gubernamental y procedimientos legales, le atribuyó la responsabilidad del incidente entre un agente del ICE y la mujer fallecida a la “izquierda radical”.

Esto, apelando que dicho sector, tomando atribuciones y buscando expresar su descontento, llega a tal punto de “amenazar y atacar a diario a los agentes del orden y del ICE”.

“Solo intentan cumplir su misión de hacer que Estados Unidos sea seguro. ¡Debemos mantenernos firmes y proteger a nuestros agentes del orden público de este movimiento de violencia y odio de la izquierda radical!“, expuso a través de Truth Social.