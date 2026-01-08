Estados Unidos anuncia reunión con Dinamarca sobre Groenlandia

La Casa Blanca insistió en que la diplomacia es la primera opción del presidente estadounidense, Donald Trump, para tomar el control del territorio autónomo danés de Groenlandia, aunque sin descartar otros escenarios como una acción militar, y anunció una reunión la próxima semana con representantes de Dinamarca para discutir el tema.

“Para el presidente Trump, todas las opciones siempre están sobre la mesa mientras evalúa qué es lo que más conviene a los intereses de Estados Unidos, pero quiero recalcar que la primera opción del presidente siempre ha sido la diplomacia”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Leavitt dijo que, desde el siglo XIX, varios presidentes estadounidenses han barajado la acción de la anexión de la isla como “beneficiosa para la seguridad de EE.UU.”.

“El presidente ha sido muy franco y claro con todos ustedes y con el mundo al afirmar que considera que lo mejor para los intereses de Estados Unidos es disuadir la agresión rusa y china en la región del Ártico, y por eso su equipo está debatiendo actualmente cómo podría llevarse a cabo una posible compra”, recalcó la portavoz.

El jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y la propia Leavitt no habían descartado esta semana la posibilidad de enviar fuerzas armadas para anexionar la isla, al contrario de lo que había hecho ayer el enviado especial de Trump para este territorio ártico, Jeff Landry, que defendió su independencia con acuerdos económicos con Washington.

La vía diplomática se intensificará la próxima semana en Washington con una reunión con la diplomacia danesa, confirmó hoy en los pasillos del Capitolio el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien rechazó hacer más comentarios sobre la cuestión.

Está previsto que en la reunión con EE.UU. participe también la consejera de Asuntos Exteriores del Gobierno autónomo de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

La oficina de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, anunció también que la semana que viene mantendrá una reunión sobre la relación con Estados Unidos con los líderes de los partidos políticos daneses y los cuatro diputados de los territorios autónomos (Groenlandia y las Islas Feroe).