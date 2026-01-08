Ministra Vallejo dispara contra Kast: “Improvisación es prometer un recorte de US$6 mil millones y no saber cómo hacerlo”

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió con dureza a las críticas del presidente electo José Antonio Kast, quien aseguró que “la administración del presidente Gabriel Boric dejará un escenario fiscal complejo” para el próximo gobierno.

Desde La Moneda, la ministra descartó que exista improvisación por parte del Ejecutivo y apuntó directamente a las promesas económicas del mandatario electo. “La improvisación es prometer un recorte de 6 mil millones de dólares y no saber cómo hacerlo o, peor aún, saber cómo hacerlo y no querer transparentarlo”, afirmó Vallejo.

La vocera añadió que Kast acusa al actual gobierno de no decir la verdad, pero sostuvo que “él está improvisando o está faltando a la verdad”, señalando además que “toda esta retórica de la emergencia y de la crisis se va un poco desarmado” frente a la realidad.

Las declaraciones se dan luego de que, más temprano, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también cuestionara al presidente electo, señalando que “le duró poco el traje de estadista”, tras los dichos de Kast en el foro ICARE.

En esa instancia, el mandatario electo criticó proyectos impulsados por el Ejecutivo en la recta final del mandato, como la Sala Cuna Universal y la iniciativa que pone fin al Crédito con Aval del Estado.