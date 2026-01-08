Registro Civil revela los 10 nombres más inscritos en Chile durante 2025 / Diego Cerro Jimenez

El Registro Civil informó cuáles fueron los nombres más inscritos en Chile durante 2025, confirmando una marcada estabilidad en las preferencias de las familias respecto del año anterior.

Por cuarto año consecutivo, Emma se posicionó como el nombre más elegido para niñas, con 1.999 inscripciones, consolidando su liderazgo a nivel nacional.

En el caso de los niños, Mateo volvió a encabezar el ranking por noveno año seguido, alcanzando 2.323 registros durante el año.

Nombres más inscritos en Chile durante 2025

Desde la institución señalaron que el Top 5 no presenta grandes cambios en comparación con 2024, con la excepción del listado masculino, donde Facundo ingresó al quinto lugar en reemplazo de Gaspar.

Entre las niñas, en tanto, se repiten nombres que se han mantenido entre los más populares desde 2023, como Emilia, Sofía, Isabella y Julieta, lo que refleja una tendencia sostenida en el tiempo.

Niñas

Emma (1.999)

Emilia (1.828)

Sofía (1.712)

Isabella (1.712)

Julieta (1.596)

Aurora (1.461)

Mía (1.313)

Trinidad (1.129)

Isidora (1.117)

Amanda (971)

Niños