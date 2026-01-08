;

Registro Civil revela los 10 nombres más inscritos en Chile durante 2025

Cifras oficiales confirman liderazgo sostenido de Emma y Mateo, escasos cambios respecto al año previo y preferencias que se mantienen estables.

Martín Neut

Registro Civil revela los 10 nombres más inscritos en Chile durante 2025

Registro Civil revela los 10 nombres más inscritos en Chile durante 2025 / Diego Cerro Jimenez

El Registro Civil informó cuáles fueron los nombres más inscritos en Chile durante 2025, confirmando una marcada estabilidad en las preferencias de las familias respecto del año anterior.

Por cuarto año consecutivo, Emma se posicionó como el nombre más elegido para niñas, con 1.999 inscripciones, consolidando su liderazgo a nivel nacional.

Revisa también:

ADN

En el caso de los niños, Mateo volvió a encabezar el ranking por noveno año seguido, alcanzando 2.323 registros durante el año.

Nombres más inscritos en Chile durante 2025

Desde la institución señalaron que el Top 5 no presenta grandes cambios en comparación con 2024, con la excepción del listado masculino, donde Facundo ingresó al quinto lugar en reemplazo de Gaspar.

Entre las niñas, en tanto, se repiten nombres que se han mantenido entre los más populares desde 2023, como Emilia, Sofía, Isabella y Julieta, lo que refleja una tendencia sostenida en el tiempo.

Niñas

  • Emma (1.999)
  • Emilia (1.828)
  • Sofía (1.712)
  • Isabella (1.712)
  • Julieta (1.596)
  • Aurora (1.461)
  • Mía (1.313)
  • Trinidad (1.129)
  • Isidora (1.117)
  • Amanda (971)

Niños

  • Mateo (2.323)
  • Liam (2.059)
  • Lucas (1.492)
  • Santiago (1.414)
  • Facundo (1.411)
  • Thiago (1.398)
  • Benjamín (1.275)
  • Gael (1.238)
  • Máximo (1.238)
  • Gaspar (1.218)

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad