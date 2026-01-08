;

"Le duró poco el traje de estadista": la dura respuesta del Gobierno a las críticas de Kast en Icare

El ministro del Interior cuestionó el cambio de tono del presidente electo. Elizalde aseguró que la estatura política no puede usarse solo "cuando conviene".

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió enérgicamente a los dichos del presidente electo, José Antonio Kast, quien durante un encuentro con empresarios en Icare criticó la gestión del actual gobierno, calificándola de improvisada y llamando a rechazar las iniciativas legislativas de última hora, a las que tildó de “leyes de amarre”.

Elizalde apuntó contra la futura administración de Kast, por señalar que “no va a ser 24/7 porque hay que descansar”, marcando un contraste con el eslogan de la actual administración. Ante esto, el jefe de gabinete no tardó en reaccionar, cuestionando la consistencia del líder republicano.

“La condición de estadista debe ser permanente”

“Parece que a José Antonio Kast le duró poco el traje de estadista”, afirmó Elizalde, agregando que dicha condición no puede ser un “traje que se utiliza de acuerdo a la conveniencia”.

El ministro profundizó en la crítica sobre el concepto del descanso, contrastándolo con el historial legislativo del sector de Kast. “¿Acaso las trabajadoras y los trabajadores no merecían descansar y compartir con sus familias? Sin embargo, votaron en contra de las 40 horas, votaron en contra de la reforma de pensiones, votaron en contra del royalty minero”, sentenció la autoridad.

Finalmente, Elizalde lamentó la postura del mandatario electo frente a proyectos clave que aún se tramitan, acusándolo de obstaculizar soluciones sociales urgentes. “Y ahora se manifiesta en contra de todo posible acuerdo para resolver el drama del CAE o avanzar en Sala Cuna para Chile”, concluyó el titular del Interior.

