Parlamentario UDI califican a Camila Vallejo como “cómplice activa” de la crisis que atraviesa Venezuela: “No puede hacerse la desentendida”

Henry Leal y Cristhian Moreira cuestionaron el rol histórico de la vocera en su defensa del chavismo, tras sus recientes declaraciones sobre el ataque de Estados Unidos.

Martín Neut

Camila Vallejo

Camila Vallejo / Sebastian Beltran Gaete

Parlamentarios UDI cuestionaron duramente a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, acusándola de ser “cómplice activa” de la crisis política y social que atraviesa Venezuela, a raíz de su postura histórica frente al chavismo y al régimen de Nicolás Maduro.

Las críticas surgieron luego de que la secretaria de Estado condenara el ataque de Estados Unidos contra Venezuela, afirmando que este “pone en riesgo grave la soberanía” de América Latina.

En esa línea, Vallejo sostuvo que “lamentablemente, Venezuela ya había perdido su democracia y ahora puede perder su petróleo sin recuperar su democracia”.

Desde la oposición, el jefe de bancada UDI, Henry Leal, junto al diputado Cristhian Moreira, señalaron que la ministra “no puede hacerse la desentendida frente a la grave situación que hoy enfrenta Venezuela”, asegurando que “desde Chile fue una de las principales defensoras del chavismo y del régimen de Maduro”.

“La convierte en cómplice”

Asimismo, los parlamentarios afirmaron que “mientras miles de venezolanos eran perseguidos, encarcelados e incluso asesinados por la dictadura, ella optó por justificar de forma sistemática ese régimen y deslegitimar a la oposición”.

Además, agregaron que quienes validaron la represión “no pueden erigirse como defensores de la democracia sin antes asumir su responsabilidad”.

En ese contexto, la UDI concluyó que el respaldo sostenido de Vallejo al gobierno venezolano “la convierte en cómplice de la grave crisis que hoy está viviendo Venezuela”.

