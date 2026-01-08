;

Madre de Cristóbal Miranda responde a familia de imputado tras asesinato de su hijo: “Ahora entiendo por qué su hijo actuó como actuó”

La progenitora criticó que se calificara el proceso judicial como “un mal rato” y recalcó la gravedad del delito investigado por la fiscalía.

Javiera Rivera

Madre de Cristóbal Miranda responde a familia de imputado tras asesinato de su hijo: “Ahora entiendo por qué su hijo actuó como actuó”

La madre de Cristóbal Miranda, joven de 20 años asesinado durante una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano, respondió públicamente a las declaraciones de la mamá de uno de los imputados por el homicidio, cuestionando su postura y el tono de sus dichos.

En conversación con el matinal Tu Día, la mujer rechazó los planteamientos de la madre del detenido, quien había asegurado que existirían otros responsables del crimen y que su hijo estaría atravesando por “mal rato”.

“Ahora entiendo por qué su hijo actuó como actuó”, afirmó la madre de la víctima, marcando un fuerte contraste entre ambas posturas.

La mujer recalcó que no siente miedo ni vergüenza al enfrentar a los medios. “Doy la cara, puedo mirar a la cámara de frente. Quiero que vean quién soy y el dolor que tengo”, señaló, aludiendo a que la madre del imputado habría optado por ocultar su identidad en sus apariciones públicas.

Revisa también

ADN

“Me impactaron sus palabras”

Además, criticó lo que consideró una falta de humanidad y empatía frente a la muerte de su hijo. “Me impactaron sus palabras, como mamá y como persona. No vi humanidad”, expresó, cuestionando que se minimizara el proceso judicial como una molestia pasajera.

En esa línea, fue enfática al señalar que “no se trata de un mal rato”, sino de una causa penal grave. “Fue partícipe del homicidio de Cristóbal, y esto no va a durar un momento. Podrían ser décadas”, sostuvo, en referencia a las penas que arriesgan los imputados.

Las declaraciones se producen luego de que se revelaran nuevos antecedentes del caso, entre ellos, la existencia de un grupo de Instagram donde se habría coordinado el ataque.

En esos mensajes —hoy en poder de la fiscalía— se habrían compartido imágenes de Cristóbal y su hermano, junto a frases como “16 contra 2″, “dejarlos vegetal” y alusiones a una agresión grupal, elementos que forman parte central de la investigación en curso.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad