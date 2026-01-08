Madre de Cristóbal Miranda responde a familia de imputado tras asesinato de su hijo: “Ahora entiendo por qué su hijo actuó como actuó”

La madre de Cristóbal Miranda, joven de 20 años asesinado durante una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano, respondió públicamente a las declaraciones de la mamá de uno de los imputados por el homicidio, cuestionando su postura y el tono de sus dichos.

En conversación con el matinal Tu Día, la mujer rechazó los planteamientos de la madre del detenido, quien había asegurado que existirían otros responsables del crimen y que su hijo estaría atravesando por “mal rato”.

“Ahora entiendo por qué su hijo actuó como actuó”, afirmó la madre de la víctima, marcando un fuerte contraste entre ambas posturas.

La mujer recalcó que no siente miedo ni vergüenza al enfrentar a los medios. “Doy la cara, puedo mirar a la cámara de frente. Quiero que vean quién soy y el dolor que tengo”, señaló, aludiendo a que la madre del imputado habría optado por ocultar su identidad en sus apariciones públicas.

“Me impactaron sus palabras”

Además, criticó lo que consideró una falta de humanidad y empatía frente a la muerte de su hijo. “Me impactaron sus palabras, como mamá y como persona. No vi humanidad”, expresó, cuestionando que se minimizara el proceso judicial como una molestia pasajera.

En esa línea, fue enfática al señalar que “no se trata de un mal rato”, sino de una causa penal grave. “Fue partícipe del homicidio de Cristóbal, y esto no va a durar un momento. Podrían ser décadas”, sostuvo, en referencia a las penas que arriesgan los imputados.

Las declaraciones se producen luego de que se revelaran nuevos antecedentes del caso, entre ellos, la existencia de un grupo de Instagram donde se habría coordinado el ataque.

En esos mensajes —hoy en poder de la fiscalía— se habrían compartido imágenes de Cristóbal y su hermano, junto a frases como “16 contra 2″, “dejarlos vegetal” y alusiones a una agresión grupal, elementos que forman parte central de la investigación en curso.