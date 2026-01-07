“16 contra 2″: revelan brutales chats con amenazas previas al homicidio de Cristóbal Miranda en Talcahuano

Este miércoles se revelaron nuevos antecedentes en la investigación por el homicidio de un joven en Talcahuano, luego de que salieran a la luz chats de un grupo privado de Instagram en el que participaban los imputados.

Según información difundida por T13, los imputados formaban parte de un grupo de mensajería llamado Tokyo Manji, nombre inspirado en un anime japonés.

En ese espacio, los participantes compartieron imágenes de la víctima, Cristóbal Miranda, junto a su hermano, además de mensajes que aludían directamente a una eventual agresión.

Recordemos que Cristóbal Miranda, de 20 años, fue atacado durante una fiesta de Año Nuevo en el recinto Espacio Marina. Tras la agresión quedó en riesgo vital y falleció dos días después debido a la gravedad de sus lesiones.

Según los antecedentes expuestos en audiencia, días antes del homicidio se habría producido una discusión entre los imputados y los hermanos Miranda en otra discoteque.

En los chats, uno de los miembros del grupo hizo referencia a ese altercado señalando que “fueron dos contra uno”, agregando luego una frase que advertía un eventual enfrentamiento grupal.

Los mensajes continuaron escalando en tono violento. Entre los textos compartidos en el grupo Tokyo Manji se incluían amenazas explícitas, referencias a una pelea previa y expresiones que daban a entender una agresión inminente contra los hermanos.

Posteriormente, el grupo de Instagram fue eliminado por uno de sus integrantes, quien no figura entre los imputados por el crimen.

