Prisión preventiva para integrantes de la “Jauría del Bío-Bío” por homicidio en Talcahuano: golpiza se habría coordinado

Durante este martes, el Juzgado de Garantía de Talcahuano decretó la medida cautelar de prisión preventiva para dos de los integrantes del grupo conocido como la “Jauría del Bío-Bío”, imputados por el homicidio calificado de Cristóbal Miranda Olivares, joven de 20 años que murió tras una agresión grupal ocurrida durante una fiesta de Año Nuevo.

Se trata de Agustín Saavedra Paso y Luciano Gutiérrez Romero , quienes fueron formalizados como coautores del delito consumado de homicidio calificado, por hechos ocurridos la madrugada del 1 de enero de 2026, al interior del Centro de Eventos Espacio Marina.

Según expuso la Fiscalía durante la audiencia, alrededor de las 03:30 horas, los imputados, junto a otros sujetos aún no identificados, se acercaron a la víctima para increparla por un altercado previo ocurrido semanas antes en una discoteca de Concepción.

En ese contexto, obligaron al joven a arrodillarse y pedir disculpas. Al negarse, uno de los imputados lo golpeó en el rostro, provocando su caída al suelo, momento en que el grupo comenzó a agredirlo con golpes de pies y puños.

La víctima fue trasladada a un recinto asistencial, donde permaneció internada en estado grave y falleció tres días después, producto de la gravedad de las lesiones.

Los detalles

Al decretar la prisión preventiva, la jueza Andrea Rodríguez sostuvo que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación, considerando la gravedad del delito, la pena asignada —que parte en 10 años y un día de presidio mayor— y la eventual agravante de actuar en grupo.

Durante la formalización, el Ministerio Público reveló además un antecedente clave previo al ataque. Según el fiscal Juan Yáñez, los imputados habrían utilizado un chat de Instagram para anunciar la agresión contra la víctima y su hermano, enviando fotografías de ambos y señalando que la golpiza debía dejarlos en estado vegetal .

El tribunal fijó un plazo de investigación de cuatro meses, periodo durante el cual ambos imputados deberán permanecer en prisión preventiva.