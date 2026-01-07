;

Prisión preventiva para integrantes de la “Jauría del Bío-Bío” por homicidio en Talcahuano: golpiza se habría coordinado

La víctima, de 20 años, murió tres días después de ser agredida durante una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano. Los imputados enfrentan cargos por homicidio calificado y arriesgan penas que parten en 10 años y un día de cárcel.

Cristóbal Álvarez

Nicolás Medina

Prisión preventiva para integrantes de la “Jauría del Bío-Bío” por homicidio en Talcahuano: golpiza se habría coordinado

Durante este martes, el Juzgado de Garantía de Talcahuano decretó la medida cautelar de prisión preventiva para dos de los integrantes del grupo conocido como la “Jauría del Bío-Bío”, imputados por el homicidio calificado de Cristóbal Miranda Olivares, joven de 20 años que murió tras una agresión grupal ocurrida durante una fiesta de Año Nuevo.

Se trata de Agustín Saavedra Paso y Luciano Gutiérrez Romero, quienes fueron formalizados como coautores del delito consumado de homicidio calificado, por hechos ocurridos la madrugada del 1 de enero de 2026, al interior del Centro de Eventos Espacio Marina.

Según expuso la Fiscalía durante la audiencia, alrededor de las 03:30 horas, los imputados, junto a otros sujetos aún no identificados, se acercaron a la víctima para increparla por un altercado previo ocurrido semanas antes en una discoteca de Concepción.

Revisa también:

ADN

En ese contexto, obligaron al joven a arrodillarse y pedir disculpas. Al negarse, uno de los imputados lo golpeó en el rostro, provocando su caída al suelo, momento en que el grupo comenzó a agredirlo con golpes de pies y puños.

La víctima fue trasladada a un recinto asistencial, donde permaneció internada en estado grave y falleció tres días después, producto de la gravedad de las lesiones.

Los detalles

Al decretar la prisión preventiva, la jueza Andrea Rodríguez sostuvo que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación, considerando la gravedad del delito, la pena asignada —que parte en 10 años y un día de presidio mayor— y la eventual agravante de actuar en grupo.

Durante la formalización, el Ministerio Público reveló además un antecedente clave previo al ataque. Según el fiscal Juan Yáñez, los imputados habrían utilizado un chat de Instagram para anunciar la agresión contra la víctima y su hermano, enviando fotografías de ambos y señalando que la golpiza debía dejarlos en estado vegetal.

El tribunal fijó un plazo de investigación de cuatro meses, periodo durante el cual ambos imputados deberán permanecer en prisión preventiva.

Contenido patrocinado

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad