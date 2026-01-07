“Aquí hay algo muy raro”: madre de imputado por crimen de Cristóbal Miranda en Talcahuano acusa injusticia

La madre de uno de los imputados por el homicidio de Cristóbal Miranda cuestionó el desarrollo de la investigación por la brutal agresión ocurrida durante una fiesta de Año Nuevo.

En conversación con el matinal Contigo en la Mañana, la mujer calificó como “ muy injusto lo que está pasando . Hay muchas cosas que no están claras”.

Según sostuvo, “hay muchas personas más involucradas, no son dos. Aquí hay algo muy raro, que estén culpando solamente a dos que comenzaron, a lo mejor, pero no que mataron al niño Cristóbal”.

“Un golpe de puño no lo mata”

La mujer también cuestionó los registros audiovisuales que forman parte de la indagatoria. “ No se ven los dos en el video pateando (...). Eso me tiene totalmente mal, porque de alguna forma está pagando, pasando malos ratos personas que no corresponden”, dijo.

Consultada por el grado de responsabilidad de su hijo, reconoció no tener claridad absoluta sobre su participación, aunque sostuvo que “un golpe de puño no lo mata”.