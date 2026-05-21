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Marco Rubio asegura que Cuba aceptó oferta de USD 100 millones en ayuda humanitaria

Washington también anunció el miércoles la histórica inculpación del expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996.

Información de

DW

Mario Vergara

Marco Rubio / Getty Images

Marco Rubio / Getty Images / Sean Gallup

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio anunció este jueves (21.05.2026) que el régimen comunista de Cuba aceptó una oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, aunque apuntó que no estaba claro si La Habana había avalado las condiciones de Washington.

Estados Unidos ha logrado distribuir millones de dólares en ayuda humanitaria desde principios de año en Cuba mediante la Iglesia católica. “No vamos a entregar ayuda humanitaria que cae en las manos de su empresa militar y que luego se apodera del material y lo ponen a la venta y se meten el dinero en los bolsillos”, advirtió el jefe de la diplomacia estadounidense.

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Rubio ha denunciado en varias ocasiones a la empresa Gaesa, directamente bajo control del ejército cubano, que domina sectores enteros de la economía de la isla, como los hoteles. Gaesa fue incluida hace dos semanas en la lista de empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense.

Washington también anunció el miércoles la histórica inculpación del expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996. “Nuestra preferencia para Cuba y en cualquier parte del mundo es un acuerdo diplomático negociado”, señaló.

En los últimos meses, el presidente estadounidense Donald Trump ha asegurado varias veces que Cuba sería el próximo objetivo tras la captura de Nicolás Maduro y la actual ofensiva contra el régimen islámico de Irán. El miércoles, expresó que no veía necesaria “una escalada”.

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