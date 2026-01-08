Aprueban fondos para finalizar la remodelación de emblemático estadio del fútbol chileno: más de $800 millones

El Estadio La Granja, cerrado desde noviembre de 2024 por trabajos de remodelación, recibió una gran noticia con miras a su esperada reapertura en la temporada 2026.

Actualmente, el recinto cuenta con un 95% de avance en sus obras. Sin embargo, el municipio de Curicó se encontraba a la espera de una nueva inyección de recursos por parte del Gobierno Regional para completar los trabajos pendientes, algo que se concretó en los últimos días.

Así lo dio a conocer Curicó Unido, elenco que ejerce su localía en el reducto de la Región del Maule, a través de sus redes sociales. “¡Se termina el estadio! Hoy, gracias a la aprobación de más de $868 millones de pesos por parte del Gobierno Regional, aseguramos los recursos faltantes para la ampliación y finalización de las obras en nuestro Estadio La Granja”, comunicó el club.

“Este logro es un triunfo para todo Curicó y la Región del Maule, ya que beneficiará al fútbol, al atletismo y a todas las disciplinas que albergará nuestro estadio. Agradecemos de corazón al Gobierno Regional, a nuestro Intendente Pedro Álvarez Salamanca y a todos los consejeros regionales por creer en este proyecto", agregaron.

La aprobación de los nuevos recursos considera una inyección adicional de 868 millones de pesos, lo que eleva la inversión total del proyecto a 10.987 millones de pesos, financiados mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Cabe recordar que el Estadio La Granja inició su remodelación en noviembre de 2024, tras haber sido construido parcialmente entre los años 2010 y 2016. Se espera que en los próximos meses se entregue la obra definitiva, con la construcción de los codos faltantes, en las tribunas norte y sur, detrás de cada arco.