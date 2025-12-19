Adelantan fecha para la inauguración de remodelado estadio del fútbol chileno: aún faltan $600 millones

El Estadio La Granja, cerrado desde noviembre de 2024 por trabajos de remodelación, se alista para su esperada reapertura en la temporada 2026.

A través de redes sociales, Curicó Unido, club que hace de local en el recinto de la Región del Maule, reveló nuevos avances en las obras en una visita inspectiva encabezada por su dirigencia y adelantó la posible fecha de su inauguración.

“Dirigentes de Curicó Unido, encabezados por nuestro presidente Julio Ode y el vicepresidente Freddy Palma, recorrieron el remozado recinto deportivo y conocieron en detalle los avances y plazos de entrega de la que será la nueva casa de los curicanos", comunicó la institución.

En esa línea, desde el cuadro tortero revelaron cuándo se espera que el recinto reabra sus puertas: “El objetivo es claro: inaugurar este verano el Templo Albirrojo, el lugar donde Curicó Unido es local y donde late la pasión de toda nuestra hinchada".

Aún faltan 600 millones de pesos

Según la información de VLN Radio, el Estadio La Granja cuenta con un 95% de avance en sus obras. Sin embargo, el municipio de Curicó está a la espera de una nueva inyección de recursos por parte del Gobierno Regional para completar los trabajos pendientes.

De hecho, el propio alcalde de Curicó, George Bordachar, detalló que aún faltan 600 millones de pesos culminar las obras. “Mi labor hoy es apurar los recursos de las nuevas modificaciones. Se podría jugar así sin butacas, pero debemos tener un estadio completo”, afirmó la autoridad.

Cabe recordar que el Estadio La Granja inició su remodelación en noviembre de 2024, tras haber sido construido parcialmente entre los años 2010 y 2016. Se espera que en los próximos meses se entregue la obra definitiva, con la construcción de los codos faltantes, en las tribunas norte y sur, detrás de cada arco.