¿Funcionará el recambio?: la U estaría perdiendo una importante cuota goleadora con su posible ataque para 2026

Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras, Leandro Fernández y Nicolás Guerra fueron criticados en 2025, pero sus cifras fueron mejores que las de sus posibles sucesores.

Javier Catalán

La delantera de la Universidad de Chile ha sido el gran tema de conversación en este mercado de fichajes del fútbol chileno, ya que con la inminente salida de Leandro Fernández se confirma una reestructuración total de la zona ofensiva azul.

“Lea” se suma a las partidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, quienes, pese a no complacer del todo el paladar de la hinchada del “Romántico Viajero”, dejaron una buena cuota goleadora, incluso superior si se compara con quienes suenan para reemplazarlos.

En total, durante todo el año pasado, los delanteros de la U convirtieron 40 goles en 2025: 14 de Di Yorio, 10 de Contreras, 10 de Fernández y 6 de Guerra.

En cambio, si se suman los tantos del ya oficializado Eduardo Vargas, más los de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, quienes se encuentran a detalles de convertirse en los nuevos artilleros del cuadro universitario, la cifra queda bastante por debajo de la de sus predecesores.

En total, son 31 los goles de Vargas, Lucero y Rivero: 14 del jugador de Barcelona de Guayaquil, 11 del “Gato” en Fortaleza y 7 de “Turboman” en Audax Italiano.

Diferentes competencias y contextos, pero las cifras no mienten: la Universidad de Chile estaría perdiendo 9 goles en comparación con 2025. Además, esto sin considerar los sueldos, que ahora deberían ser más altos.

