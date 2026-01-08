“El jugador eligió ir allá”: Universidad de Chile cierra definitivamente a su segundo refuerzo para el 2026

Una semana más que movida ha tenido la Universidad de Chile en su regreso a los trabajos, inicio de pretemporada. Eduardo Vargas es la única cara nueva visible para el plantel de Francisco ‘Paqui’ Meneghini, quien ya se gana las críticas de los hinchas por la salida de, entre otros, Leandro Fernández.

La partida del ariete argentino responde a la necesidad de los azules para liberar cupos extranjeros, lo que permita que lleguen nombres como Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Lucas Romero, este último ya completamente fichado.

Hace ya varias semanas, el volante paraguayo viene negociando con Azul Azul su arribo a La Cisterna y este jueves, según información de ADN Deportes, el seleccionado paraguayo cerró su arribo al CDA.

“Ya está todo ok. Estaba todo, pero hubo un cambio de DT y, cuando pasa eso, hay que ver las opciones del nuevo técnico (Meneghini). Si el DT no lo hubiese querido, no juega y el jugador no va al Mundial, pero por suerte le gustó”, comentó Regis Marques, representante del jugador.

Agregó que “entre mañana (viernes) o pasado (sábado) viajaríamos a Chile para firmar. Es un año de préstamo con opción de compra. El jugador quería irse ahí porque Chile, dentro de Sudamérica, es de los pocos países que se paga al día; todo eso ayudó para que el jugador eligiera ir allá”, complementó.

De esta manera, Lucas Romero llegará en las próximas horas a nuestro país para estampar su firma como nuevo volante de la Universidad de Chile, mientras se sigue trabajando en la salida de Sebastián ‘Bigote’ Rodríguez.