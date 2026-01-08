;

“El jugador eligió ir allá”: Universidad de Chile cierra definitivamente a su segundo refuerzo para el 2026

Después de varias semanas de negociaciones, el volante tiene todo acordado para arribar al CDA en las próximas horas.

Gonzalo Miranda

Alvaro Choupay

Agencia Uno

Agencia Uno

Una semana más que movida ha tenido la Universidad de Chile en su regreso a los trabajos, inicio de pretemporada. Eduardo Vargas es la única cara nueva visible para el plantel de Francisco ‘Paqui’ Meneghini, quien ya se gana las críticas de los hinchas por la salida de, entre otros, Leandro Fernández.

La partida del ariete argentino responde a la necesidad de los azules para liberar cupos extranjeros, lo que permita que lleguen nombres como Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Lucas Romero, este último ya completamente fichado.

Hace ya varias semanas, el volante paraguayo viene negociando con Azul Azul su arribo a La Cisterna y este jueves, según información de ADN Deportes, el seleccionado paraguayo cerró su arribo al CDA.

“Ya está todo ok. Estaba todo, pero hubo un cambio de DT y, cuando pasa eso, hay que ver las opciones del nuevo técnico (Meneghini). Si el DT no lo hubiese querido, no juega y el jugador no va al Mundial, pero por suerte le gustó”, comentó Regis Marques, representante del jugador.

Agregó que “entre mañana (viernes) o pasado (sábado) viajaríamos a Chile para firmar. Es un año de préstamo con opción de compra. El jugador quería irse ahí porque Chile, dentro de Sudamérica, es de los pocos países que se paga al día; todo eso ayudó para que el jugador eligiera ir allá”, complementó.

De esta manera, Lucas Romero llegará en las próximas horas a nuestro país para estampar su firma como nuevo volante de la Universidad de Chile, mientras se sigue trabajando en la salida de Sebastián ‘Bigote’ Rodríguez.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad