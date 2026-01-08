;

VIDEO. Pudo terminar en tragedia: ex DT de River Plate y su familia debieron ser rescatados por salvavidas en sus vacaciones

Martín Demichelis ingresó a una playa no apta para el baño junto a dos menores, y la marea los terminó arrastrando hacia una zona de alto oleaje.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images

Un momento de mucha tensión fue el que vivió Martín Demichelis y su familia durante sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay.

El pasado 31 de diciembre, el exentrenador argentino de River Plate se encontraba dándose un baño en la playa junto a su hijo y una sobrina, pero la marea terminó arrastrándolos hacia un sector de fuerte oleaje.

La zona en la que el también exmundialista con Argentina se estaba refrescando era un lugar donde está prohibido el baño y, además, según informó América TV, los salvavidas se encontraban en su tiempo libre por Año Nuevo. Sin embargo, al percatarse de la situación, debieron regresar al lugar para auxiliar a la familia Demichelis.

En las imágenes se aprecia cómo dos rescatistas ingresan a la zona de oleaje, pero la corriente era tan potente que el rescate se extendió por casi tres minutos, incluso para los expertos.

Finalmente, ni el director técnico ni los niños resultaron heridos, pero el tenso momento se volvió viral en Argentina, donde muchos cuestionan el actuar de Demichelis por ingresar con menores a un sector prohibido para el baño.

